Chemische Substanz ausgetreten: Klinik in Pegnitz gesperrt

Nach dem Austritt einer chemischen Substanz in der Sana-Klinik in Pegnitz im Landkreis Bayreuth bleibt das Krankenhaus heute gesperrt. Am Montag will die Klinik aber ihren Betrieb wieder aufnehmen, teilte die Polizei mit. Bis dahin werden die rund 40 Patientinnen und Patienten weiterhin im Klinikum Bayreuth und den Krankenhäusern in Sulzbach-Rosenberg und Auerbach (beide in der Oberpfalz) untergebracht, so die Polizei. Alle Patienten blieben unverletzt und waren sicherheitshalber evakuiert worden.

Chemische Substanz wird von Gutachter analysiert

Am Samstag war im Kellerraum der Klinik aus noch ungeklärter Ursache eine chemische Substanz ausgetreten. Um welche Substanz es sich handelt, müsse am Montag von einem Gutachter geklärt werden, so die Polizei. Der Kellerraum wurde laut Polizei versiegelt.

Feuerwehrleute erlitten Hautverletzungen

Bei dem Versuch, die chemische Substanz am Samstagabend mithilfe einer Messung zu definieren, erlitten zwei Feuerwehrleute Hautreizungen. Mehr als 200 Helfer von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Polizei waren im Einsatz.