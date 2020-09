München: Streikbedingte Beeinträchtigungen im ÖPNV dauern an

Neben den Fahrerinnen und Fahrern der Münchner U-Bahnen, Trambahnen und einigen Buslinien hat auch das Werkstattpersonal der MVG heute die Arbeit niedergelegt.

Einen Überblick über die Warnstreiks in Bayern finden Sie hier.

Straßen in München verstopft, Busse bleiben stecken

Weil viele Leute wegen des Warnstreiks auf das Auto umgestiegen sind, sind die Straßen entsprechend verstopft. Auch die Busse, die eigentlich zumindest im 20-Minuten-Takt fahren sollten, bleiben häufig in den Staus stecken.

Nur ein paar Trambahnlinien fahren

Trambahnen sind heute ebenfalls keine echte Alternative für die Münchnerinnen und Münchner, denn nur ein paar Linien fahren überhaupt. 80 Prozent der Trambahnen und auch Busse sind laut Verdi im Depot geblieben.

Schwieriger Heimweg für Pendler und Schüler

Die Berufspendler und Schülerinnen und Schüler werden es womöglich auch auf dem Heimweg wieder schwer haben: Der Warnstreik soll zwar um 18 Uhr enden, aber bei der MVG geht man davon aus, dass es mindestens bis 20 Uhr dauern wird, bis Busse, Tram- und U-Bahnen wieder im normalen Takt unterwegs sind.

Streiks in mindestens elf Städten in Bayern

In mindestens elf bayerischen Städten hat die Gewerkschaft Verdi heute im öffentlichen Personen-Nahverkehr zu Warnstreiks aufgerufen. Aufgerufen ist das Fahrpersonal von Bussen, Straßenbahnen und U-Bahnen. Betroffen sind München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Bamberg, Fürth, Coburg, Schweinfurt, Aschaffenburg, Landshut und Würzburg. Nicht betroffen vom Streik sind Regionalzüge und die S-Bahnen. Der Streikbeginn war von Verdi auf Dienstag ab Betriebsbeginn festgelegt worden. In der Regel soll der Ausstand bis zum frühen Abend dauern. Nur in Nürnberg sind 24 Stunden vorgesehen.