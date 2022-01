München beschließt Klimapaket: Eine halbe Milliarde Investition

"Von der Vision zur Aktion", so heißt das Maßnahmenpaket, dass der Münchner Stadtrat beschlossen hat und mit dem die Stadt bis 2035 klimaneutral werden soll. Um das Ziel zu erreichen, sind viele einzelne Maßnahmen nötig und es wird viel Geld in die Hand genommen.

Investitionen in Höhe von einer halben Milliarde Euro

Mit 68 Einzelmaßnahmen und Investitionen von rund 500 Millionen Euro will München dem großen Ziel schon in den kommenden drei Jahren - bis 2025 also - näher kommen. Als zentraler Punkt gilt dabei eine kommunale Wärmestrategie: Diese soll München zur ersten deutschen Großstadt machen, die Gebäude ohne Heizöl und Erdgas beheizt und die Heizkosten trotzdem sozial verträglich hält.

Weg von Öl und Gas

Bei Neubauten, der energetischen Sanierung und dem Umstieg auf erneuerbare Energien sollen Gebäudeeigentümer neben der Bundesförderung auch auf ein Münchner Förderprogramm zurückgreifen können und eine "pro-aktive" Energieberatung bekommen. Noch heuer sollen sogenannte "Energiekarawanen" in den ersten Quartieren starten.

Deutlich mehr Mitarbeiter für den Klimaschutz

Das Referat für Klima- und Umweltschutz wird mit knapp 70 Mitarbeitenden verstärkt. Damit soll auch den Themen Naturschutz und Biodiversität "eine größere Bedeutung beigemessen werden", wie es in einer Mitteilung heißt.

OB Reiter: Große Städte müssen Vorreiter sein

"Städte wie München spielen bei der Bekämpfung des Klimawandels eine besondere Rolle", betont Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD): "Denn es sind die großen Städte, die für den Großteil der Treibhausgas-Ausstoßes verantwortlich sind." Gleichzeitig seien es auch die Städte, die ein besonders großes Potenzial zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes aufweisen, so der OB weiter: "Wir in München nehmen die Herausforderung an.“

Initiativen fordern schnelleres Handeln

Bis 2035 will München klimaneutral sein. Die grundsätzliche Stoßrichtung stimme, findet ein Bündnis verschiedener Klimaschutzinitiativen. Die in Aussicht gestellten Maßnahmen würden aber nicht ausreichen, und es müsse alles viel schneller gehen. Etwa 50 Aktivisten haben die Stadträte in der Früh deshalb am Eingang zum Show-Palast in Fröttmaning mit einem 60 Meter langen Banner empfangen. Aufschrift: "#NoMoreEmptyPromises" – "keine leeren Versprechungen mehr".