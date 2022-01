Vor Stadtrat-Abstimmung: München will klimaneutral werden

Damit München bis 2035 klimaneutral werden kann, will der Stadtrat heute ein ganzes Bündel von Maßnahmen beschließen - mit der Überschrift: "Von der Vision zur Aktion".

München baut auf Wind- und Sonnenenergie

Dazu gehört zum Beispiel der Ausstieg aus der fossilen Wärmeversorgung. Erdgas und Heizöl sollen bald Geschichte – und in Neubaugebieten auch gar keine Option mehr sein. Das soll in Bebauungsplänen festgeschrieben werden. Schon in drei Jahren sollen die Stadtwerke so viel Ökostrom, wie München verbraucht, in eigenen Anlagen produzieren. Vor allem mit Wind und Sonne.

Auch mit mehr Photovoltaikanlagen auf den Dächern und der energetischen Sanierung von Häusern will München dem großen Ziel Klimaneutralität näherkommen. Im Verkehr will die Stadt beispielsweise Car-Sharing-Angebote stärker fördern und sogenannte Mobilpunkte anlegen, an denen man sich Autos oder auch Fahrräder und E-Scooter ausleihen kann.

Klimaschützer fordern mehr Maßnahmen

Die grundsätzliche Stoßrichtung stimme, aber das Gesamtpaket habe noch Lücken, findet ein Bündnis verschiedener Klimaschutzinitiativen. Die Aktivisten wollen die Stadträte deshalb mit einem 60 Meter langen Banner empfangen. Aufschrift: "#NoMoreEmptyPromises" – keine leeren Versprechungen mehr.