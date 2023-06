Mittelwald: Alte Waldbau-Technik für sterbende Wälder?

Weniger Bäume teilen sich die Ressourcen

Im Klimawandel könnten diese Wälder jedoch eine Renaissance erfahren: In den letzten Trockenjahren haben viele Buchenwälder in Franken gelitten, selbst alte Buchen sind an Wassermangel gestorben. Die Idee: Wenn diese Wälder aufgelichtet werden – als Mittelwald – haben die verbliebenen Bäume mehr Wasser und Nährstoffe zur Verfügung. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass diese Bäume "resilienter", also widerstandsfähiger sind. "Ein gesunder Baum mit breiter Krone und guter Wasserversorgung ist resistenter", sagt Daniel Schenk, der sein Revier im Landkreis Forchheim hat. "In der Klimaerwärmung brauchen wir starke Einzelbäume – die ergeben einen stabilen Wald."

Hotspots der Artenvielfalt

Und wo viel Licht ist, bekommen auch andere Baumarten eine Chance: Ahorne, Linden, Ulmen und die Eiche. Diese lichtbedürftigen Baumarten werden normalerweise von der Buche unterdrückt – sie haben in der Klimaerwärmung aber bessere Aussichten. Und der Mittelwald hat noch ein Plus: seine Artenvielfalt. Daniel Schenk betreut mehrere Mittelwälder im Landkreis Forchheim. Eine Fläche im Gemeindewald Leutenbach hat der Förster vor drei Jahren auf Stock setzen lassen: Seitdem ist die Artenvielfalt explodiert. Auf solchen Flächen leben drei Mal so viele Schmetterlinge wie im dichten Hochwald – darunter viele Rote-Liste-Arten.

Förderung vom Freistaat für Mittelwälder

In Deutschland ist weniger als ein Prozent der Waldfläche Mittelwald – 75 Prozent davon liegen in Franken. Die Naturschutzbehörden unterstützen Waldbesitzer, die ihre alten Mittelwälder wieder als solche nutzen wollen: Für einen Stockhieb gibt es 4000 Euro pro Hektar aus dem Vertragsnaturschutzprogramm Wald. Die Beratung dazu macht der örtliche Forstrevierleiter. Denn reine Buchenwälder werden zu kämpfen haben in der Klimaerwärmung, auf trockenen Böden sind andere Waldbaukonzepte gefragt. Vielleicht kann der alte fränkische Mittelwald ein Weg sein, diese Wälder in eine neue Zukunft zu führen.