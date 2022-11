Verheizte Wälder: Das große Geschäft mit Brennholz und Pellets

"Pellet-Output verdoppeln"

Enviva will bis 2030 seinen Pellet-Output verdoppeln. Der globale Pellet-Markt wachse in kaum vorstellbarem Ausmaß, sagt Justin Tait, der Sprecher des Unternehmens. Noch exportiere man zwei Drittel der Produktion nach Europa. Schon 2025 aber werde die Hälfte nach Asien gehen – nach Südkorea und Japan vor allem.

Justin Tait beschreibt die Vision des Unternehmens so: "Langfristig sehen wir eine wachsende Nachfrage nach Pellets auch für höherwertige Anwendungen. Als Rohmaterial für Kraftstoffe in der Luftfahrt zum Beispiel, als Biomasse für den Antrieb von Schiffen, als Prozesswärme in Zementfabriken. Die betreffenden Unternehmen müssen ja in einer Welt operieren, in der CO2-Emissionen und die Preise dafür eine zentrale Rolle spielen – dies insbesondere in der EU.

Enviva sieht sich als Kämpfer gegen den Klimawandel

Indem es seine Produktion ausdehne, kämpfe das Pellet-Unternehmen Enviva gegen den Klimawandel und für nachhaltige Waldbewirtschaftung – sagt Unternehmenssprecher Tait - aller Kritik zum Trotz: "Wir kaufen Holz ausschließlich von Waldbesitzern, die sich vertraglich verpflichten, das abgeerntete Land weiter als Wald zu nutzen. Wir kaufen nicht von Leuten, die sagen: 'Ich verkaufe die abgeerntete Fläche als Bauland oder nutze sie für andere Zwecke als die Neupflanzung von Wald'."

Schlimme Folgen des Biomasse-Booms

Derweil zeichnen sich in Europa schlimme Folgen des von der EU befeuerten Biomasse-Booms ab: Ein Drittel der Wälder besteht inzwischen aus Monokulturen. Die Hälfte der Bäume ist gleich alt. Das Ziel, überwiegend klimaresiliente Mischwälder zu haben, rückt somit in weite Ferne. Genauso das Ziel, unsere Wälder als CO2-Senken auszubauen.

Im Gegenteil: Laut dem Forstinformationssystem der EU ist die Menge des in EU-Wäldern gespeicherten Kohlenstoffs zwischen 2015 und 2020 um 4,3 Prozent gesunken, in Südosteuropa um 13, auf der iberischen Halbinsel sogar um 50 Prozent. Gründe dafür sind laut FERN-Experte Martin Pigeon einerseits der Klimawandel mit Dürren, Waldbränden und Käferplagen, andererseits und in viel größerem Ausmaß die Anreize der EU, Holz für die Produktion von Strom und Wärme zu verbrennen.

Brandbrief nach Brüssel

Angesichts dessen schickten bereits am 21. Februar 2021 500 europäische Wissenschaftler einen Brandbrief an die EU-Kommission, in dem sie vor der industriellen Energieproduktion mit Holz warnten. Diese verstärke den Klimawandel, auch wenn das Holz fossile Brennstoffe ersetze.

David Fritsch, Forstexperte der Deutschen Umwelthilfe, sagt: "Wir fordern, dass die Umrüstung von Kohlekraftwerken auf Holzverbrennung unter keinen Umständen gefördert, angereizt oder ermöglicht wird, weder in Deutschland noch anderswo in Europa. Insbesondere setzen wir uns auf europäischer Ebene dafür ein, dass Biomasse, die direkt aus dem Wald entnommen wird, mit dem einzigen Sinn und Zweck, sie zu verbrennen, dass das nicht als erneuerbare Energie gilt. Denn damit zerstören wir wichtige Ökosysteme."

Reform der EEG-Richtlinie

Immerhin: Die EU arbeitet seit kurzem an einer Reform ihrer Erneuerbare-Energien-Richtlinie. Der große Haken dabei: Nach dem im September gefassten Beschluss des EU-Parlaments zur Reform der Richtlinie soll die EU bis 2030 45 Prozent ihres Energiebedarfs aus erneuerbaren Ressourcen decken.

In den meisten nord- und osteuropäischen Ländern jedoch bestehen diese Ressourcen zu 70 Prozent aus Holz. Wenn Holz großenteils nicht mehr als "erneuerbar" gilt, werden diese Länder die angestrebte Quote erneuerbarer Energie nicht erreichen. Entsprechend erbittert dürfte ihr Widerstand gegen jede Neuregelung sein – erst recht, wenn sich die aktuelle Energiekrise erneut verschärft.

"Wachsweicher Kompromiss"

Entsprechend sei schon der jüngste Beschluss des EU-Parlaments, soweit er Holz betrifft, ein wachsweicher Kompromiss, erklärt der Österreicher Thomas Waitz, Mitglied der Grünen-Fraktion im EU-Parlament: "Der Kompromissvorschlag besagt, dass die Menge an Primärholz, die energetisch verwendet werden kann, auf dem Niveau eingefroren wird, das wir durchschnittlich zwischen 2017 und 2022 hatten."

Dazu habe dieser Kompromiss allerdings das eine oder andere "Hintertürchen": "Schadholz gilt nicht als Primärholz. Also wenn das ein Holz ist, das aus einem Borkenkäferbefall kommt oder aus einem Windwurf oder einfach nur vertrocknet ist in einem dürren Sommer, dann gilt das nicht als Primärholz."

Wie kann Holznutzung den Klimawandel bremsen?

Wie können Waldbewirtschaftung und Holznutzung tatsächlich unsere Abhängigkeit von fossiler Energie reduzieren und so den Klimawandel bremsen? In Deutschland werde der größte Teil der Wälder nachhaltig bewirtschaftet, sagt Franz Straubinger, seit 30 Jahren verantwortlich für 8.000 Hektar Wald der Grafen von Hatzfeldt in Rheinland-Pfalz. Tatsächlich nehmen die Biomasse und die Kohlenstoff-Speicherkapazität des deutschen Waldes stetig zu und der Umbau einstiger Monokulturen in artenreiche und klimaresiliente Wälder läuft.

Beim Spaziergang durch eine Allee aus hochaufragenden Baumriesen deutet Straubinger auf zwei Roteichen: "Die Eichen sind jetzt etwa 160 Jahre alt. Das, was über der Erde steht. Wie alt die Wurzeln sind, wissen wir nicht. Unser Ziel ist, dass wir diese Bäume dick werden lassen. Die sollen sich natürlich verjüngen und unter ihren alten Kronen die nächste Generation entwickeln. Wir möchten Mischwälder haben – mindestens vier, fünf Baumarten im selben Wald. Aber wir wollen auch die vertikale Stufung, also kleine und große, dicke und dünne, junge und alte Bäume nebeneinander haben."

"Wald regelmäßig pflegen"

Das, sagt Franz Staudinger, gelinge nur, wenn man den Wald regelmäßig pflege, durchforste und damit auch Holz gewinne, das man auf den Markt bringe - sägefähiges Holz, aber auch Brennholz. Im Laufe des Spaziergangs sehen wir gesund wirkende Eichen und Buchen, Vogelkirschbäume, Birken und Espen, Douglasien, Ahorn und Ulmen.

Fichten und Lärchen hätten leider enorm gelitten unter den Unbilden der letzten Jahre, sagt Straubinger. Seit fast tausend Jahren gehöre dieser Wald den Grafen Hatzfeldt, erzählt er. Die Verpflichtung, ihn für die nächste Generation zu bewahren, sei Kern des Familienethos.

"Behutsam, nachhaltig, naturgemäß"

Natürlich habe der Wald im Laufe der Jahrhunderte auch Fehler und Krisen erlebt. Soweit aber er, Straubinger, zurückdenken könne, gelte in der Hatzfeldtschen Forstwirtschaft das eherne Prinzip "Behutsam, nachhaltig, naturgemäß".

Konkret heiße das: "Mit unserer naturgemäßen Waldwirtschaft lassen wir immer tote Bäume stehen. Wir arbeiten unser Holz nicht auf bis zur Gipfelknospe, sondern so ab etwa zehn Zentimeter bleiben die Äste oder auch Stammteile im Wald zurück. Das braucht der Boden als Nährstoffquelle, aber auch als Habitat-Bereich für viele Pflanzen und Tiere. Und das ist für uns gar kein Widerspruch, Brennholz und Biotopholz nebeneinander zu haben. Im Gegenteil, beides ergänzt sich."

Brennholz und Nahwärme können klimaverträglich sein

Franz Straubinger steht beispielhaft für viele private wie staatliche Betriebe in Deutschland, die sich um eine nachhaltige Waldbewirtschaftung bemühen. Diese Betriebe gewinnen Brennholz und Pellets aus regionalen Kreisläufen.

Mithilfe von Zertifikaten wie dem "En plus" für Pellets machen sie die Herkunft des Holzes für den Kunden nachvollziehbar. Er kann dieses Holz mit gutem Gewissen kaufen. Und auch die Nahwärmeproduktion durch ein Biomasse-Kraftwerk kann klimaverträglich sein, wenn das Holz dafür nachhaltig gewonnen wird.

Großkraftwerke mit Holzverbrennung sind die Bedrohung

Dessen ungeachtet bleibt die Bedrohung der Wälder in Europa und anderswo durch die explodierende Brennholznachfrage von Kohle-Kraftwerken, die ihre Energieproduktion von fossilen Brennstoffen auf Holz umstellen - so wie das Kraftwerk Drax in Yorkshire oder Gardanne im südfranzösischen Bouches-du-Rhône. Wie die EU mit dieser Herausforderung umgeht, wird sich zeigen, wenn die EU-Gremien eine reformierte Erneuerbare Energien Richtlinie verabschiedet haben.