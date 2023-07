Mit Vierbeinern gegen die Gänse-Plage im Freibad

Nilgänse breiten sich schnell in Bayern aus

Laut dem Gänsekoordinator der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, Christian Wagner, steigen die Wildgansbestände seit einigen Jahren in Bayern kontinuierlich an. Nilgänse brüten erst seit knapp 30 Jahren in Bayern, würden sich unter den Wildgänsen aber am schnellsten ausbreiten. Besonders in der Landwirtschaft komme es zu Fraßschäden und Minderung der Ernte, an Badestellen zu Verunreinigung durch Kot. Die ursprünglich aus dem afrikanischen Raum stammende Gänseart zählt in der Europäischen Union zu den invasiven Arten, die laut Wagner "mit ihrer Ausbreitung Lebensräume, Arten oder Ökosysteme beeinträchtigen und daher der biologischen Vielfalt schaden können." Deshalb stehen sie nicht unter Schutz – von August bis Mitte Januar dürfen Nilgänse sogar gejagt werden. Je nach Ort wäre dafür aber eine Sondergenehmigung notwendig, zum Beispiel im Kitzinger Freibad.

Gesundheitsrisiko: Umgang mit Nilgänsen

Der grüne Kot der Nilgänse verteilt sich hier über alle Liegewiesen, besonders schlimm ist es hinter dem Sprungturm. Vom Gesundheitsamt Würzburg heißt es: "Grundsätzlich ist es möglich, dass mit dem Kot von Tieren auch Krankheitserreger ausgeschieden werden können. Der Kot kann also gesundheitliche Risiken darstellen, insbesondere für Kinder, die mit dem Kot in Kontakt kommen könnten. Das Risiko der Übertragung von viralen oder bakteriellen Erregern oder Parasiten von Gänsen auf den Menschen ist aber mit dem anderer Vögel vergleichbar." Um eine Veränderung der Wasserqualität zu verhindern, empfehle sich unter anderem, die Tiere nicht zu füttern. Weiter heißt es vom Gesundheitsamt: "Nach Kontakt mit dem Kot sollten die üblichen Hygienemaßnahmen wie gründliches Waschen der betroffenen Stellen und eine gute Handhygiene vor Verzehr von Speisen oder Getränken eingehalten werden."

Deutliche Verbesserung durch Jagdhunde

Die Freibadbetreiber hoffen, dass solche Vorsichtsmaßnahmen in Kitzingen bald nicht mehr nötig sein werden. Bademeister Christian Böttcher sagt: "Es hat vor zwei Jahren ruhig mit einer Gänsefamilie gestartet und hat sich dann im Laufe der zwei Jahre gesteigert. Und ist sehr nervig! Für uns ist das sehr viel Arbeit, fast eineinhalb Stunden mehr Arbeit, um den ganzen Gänsekot zu entfernen." Dennoch spüre er eine enorme Erleichterung durch die Hunde, immer seltener ließen sich die Federtiere blicken. Böttcher hofft, dass das bis zum Ende der Saison so bleiben wird. Dafür werden die ausgebildeten Jagdhunde das Freibad weiterhin regelmäßig besuchen.