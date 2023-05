BR24live 14.00 Uhr: Fischotter - Plage oder schützenswerte Tiere

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in München beschäftigt sich am Montagvormittag mit dem so genannten Fischottermanagementplan in der Oberpfalz. Konkret geht es um ein Pilotprojekt, bei dem im Jahr 2020 in den drei Oberpfälzer Landkreisen Tirschenreuth, Schwandorf und Cham jeweils zwei männliche Fischotter entnommen werden sollten. Dagegen hatten der Bund Naturschutz und die Aktion Fischotterschutz e.V. geklagt.

Schäden durch Otter haben sich verzehnfacht

Der Fischotter ist streng geschützt. Den Teichwirten in der Oberpfalz macht er aber inzwischen flächendeckend Probleme, weil die Anzahl der Tiere stark zugenommen hat in den vergangenen Jahren. Die Teichwirte fürchten um ihre Existenzen, nebenberufliche Teichwirte geben bereits erste Teiche auf, das beschrieb auch Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) Ende April. Demnach hätten sich die Schadensmeldungen seit dem Jahr 2016 verzehnfacht.

VGH befasst sich mit neuer Regelung

Jetzt verhandelt der Verwaltungsgerichtshof über das Pilotprojekt aus dem Jahr 2020. Dabei wird laut eines Sprechers auch die neue Fischotter-Regelung eine Rolle spielen, die seit 1. Mai gilt. Die Staatsregierung erlaubt darin eine ganzjährige Entnahme des Fischotters unter bestimmten Voraussetzungen. Ob es zu einer Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes am Montag kommt, ist noch offen.

Seit 2013 gibt es einen Fischottermanagementplan in Bayern. Damit sollen Schäden in der Teichwirtschaft abgewendet und gleichzeitig ein günstiger Erhaltungszustand für den Fischotter erreicht werden. Umgesetzt wird der Plan seit 2016. Er besteht aus drei Säulen, nämlich der Beratung durch Fischotter-Experten, der Förderung der Errichtung von Schutzzäunen und aus Entschädigungszahlungen für Ernteausfälle. Die Entnahme der Tiere soll als vierte Säule des Managementplans nun ergänzt werden.

Kulturlandschaft bedroht?

Teichwirte aus der Oberpfalz fürchten nicht nur um ihre Existenzen, sondern auch um die Kulturlandschaft, die sich über tausend Jahre zum Beispiel im Landkreis Tirschenreuth gebildet hat. In der Teichlandschaft herrsche eine einzigartige Biodiversität, die durch den Fischotter massiv bedroht sei.