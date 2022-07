Mit "Kräutermischungen" gehandelt: 33-Jähriger verurteilt

Das Landgericht Regensburg hat am Freitagnachmittag einen 33-jährigen Mann aus dem Raum Straubing wegen Handels mit psychoaktiven Stoffen zu 14 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Zudem muss er einmal im Monat nachweisen, dass er keine Drogen mehr konsumiert.

"Legal Highs" selbst hergestellt und verkauft

Unter dem Pseudonym Huber-Sepp hatte er in großem Stil selber "Kräutermischungen" hergestellt und als Drogen über soziale Medien verkauft. Seine Frau, über deren Konto die Zahlungen abgewickelt wurden, wurde freigesprochen. Der 33-Jährige war selber drogenabhängig und versuchte, durch den Verkauf von vermeintlich legalen Rauschmitteln ("Legal Highs") über einen Online-Shop an Geld zu kommen. Die Drogenrezepte recherchierte er laut Anklage über das Internet, etwa auf chinesischen Seiten. Von dort ließ er sich auch die Zutaten für seine "Kräutermischungen" liefern, die er dann selber verarbeitete.

Drogentherapie erfolgreich abgeschlossen

In der Verhandlung beteuerte er, dass er inzwischen freiwillig eine Drogentherapie erfolgreich absolviert und eine Anstellung bei einem Autohersteller in Aussicht habe. Auch seine Frau, die wegen Beihilfe zum Drogenhandel angeklagt war, entlastete er in der Verhandlung mit dem Hinweis, er habe sie nicht in seine kriminellen Geschäfte hineinziehen wollen.