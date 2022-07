Nach Attentat: Japans Ex-Regierungschef Abe ist tot

Der ehemalige japanische Ministerpräsident Shinzo Abe ist tot. Der 67-Jährige war am Freitag bei einer Wahlkampfrede angeschossen worden und in einem kritischen Zustand per Hubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Das Krankenhaus erklärte, in Kürze werde eine Pressekonferenz stattfinden.

Täter schoss offenbar mit selbstgebauter Waffe

Vom Sender NHK ausgestrahlte Aufnahmen zeigen, wie Abe auf einer Bühne steht, als ein lauter Knall zu hören und Rauch in der Luft zu sehen ist. Anschließend wird ein Mann von Sicherheitskräften überwältigt. Bei dem Attentäter soll es sich um ein 41 Jahre altes früheres Mitglied der Selbstverteidigungsstreitkräfte Japans handeln. Er sei "unzufrieden" mit Abe und habe ihn "töten" wollen, wurde der Mann nach seiner Festnahme vom Sender NHK zitiert. Die Waffe war offenbar selbstgebaut.

"Er hat eine Rede gehalten und ein Mann ist von hinten gekommen", sagte eine Frau vor Ort zu NHK. Der Angreifer habe mindestens zwei Schüsse abgegeben. "Nach dem zweiten Schuss haben Leute ihn (Abe) umringt und ihm eine Herzdruckmassage gegeben." Am Sonntag finden in Japan Wahlen zum Oberhaus des Parlaments statt.

Attentat löst weltweit Entsetzen aus

Politiker weltweit reagierten bestürzt auf das Attentat. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) schrieb auf Twitter: "Das tödliche Attentat auf Shinzo Abe macht mich fassungslos und tief traurig. Wir stehen auch in diesen schweren Stunden eng an der Seite Japans." Der Kanzler drückte Abes Familie und dem amtierenden Ministerpräsidenten Fumio Kishida sein "tiefes Mitgefühl" aus.

Auch Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) teilte mit, sie sei schockiert über die Nachricht. Ihre Gedanken seien bei Abe und seiner Familie.