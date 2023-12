Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Niederbayerische Polizei fasst mutmaßliche Telefonbetrüger

Der niederbayerischen Kriminalpolizei ist ein Schlag gegen Telefonbetrüger gelungen – und zwar in Nordrhein-Westfalen. Die Beamten ermittelten eine Bande, die Senioren in Niederbayern abgezockt haben soll. Eine junge Frau sitzt mittlerweile in Haft.