Trotz persönlicher Polizeiwarnung – Frau doppelt abgezockt

Ein Unbekannter hat einer 67 Jahre alten Frau aus Vilsbiburg vorgegaukelt, in einem Preisausschreiben gewonnen zu haben - immerhin 82.000 Euro. Doch um an das Geld zu kommen, müsse sie 2.000 Euro in Form von Guthabencodes einer Spiele-Plattform bezahlen. Die Frau kaufte Karten im Wert von 1.000 Euro und gab die Codes durch. Als sie für weitere 1.000 Euro nachkaufen wollte, weigerte sich die Verkäuferin. Das 67-jährige Betrugsopfer wandte sich daraufhin an die Polizei.

Polizeibeamte warnen vor dem Betrug

Die verständigte Streife wies die Frau "eindringlich darauf hin", dass sie einem Trickbetrug aufgesessen wäre und keinen Kontakt mehr mit dem Täter unter der griechischen Telefonnummer aufnehmen solle.

Opfer bleibt uneinsichtig und wird nochmal abgezockt

Doch der Unbekannte rief am Nachmittag desselben Tages nochmal bei der Frau an und erzählte, dass er nun einen Notar mit der Abwicklung des Gewinns beauftragt habe. Dieser Service sei mit 700 Euro Kosten verbunden. Trotz des Betrugshinweises der Polizei kaufte die Frau, diesmal in einem anderen Geschäft, erneut Gutscheinkarten für 700 Euro und gab die Codes an den Täter weiter. Die insgesamt 1.700 Euro sind weg. Die Polizei ermittelt.