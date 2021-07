Gedenken an Opfer der Messerattacke: Menschenkette in Würzburg

Vor genau einer Woche, am Freitagnachmittag, erschütterte eine Messerattacke die Stadt Würzburg. Drei Frauen starben, sieben weitere Personen wurden teils schwer verletzt. Nach einem Gedenkgottesdienst am vergangenen Sonntag finden jetzt mehrere Gedenkkundgebungen für die Opfer statt.

Menschenkette vom Tatort bis zum Rathaus

Mit einer Menschenkette von der Juliuspromenade bis zum Rathaus laden das Würzburger Bündnis für Demokratie und Zivilcourage und der Würzburger Ombudsrat von 16.45 bis 17.45 Uhr zu einem stillen Gedenken ein. Die Versammlung steht unter dem Titel "Würzburg trauert, Würzburg hält zusammen".

"Wir gedenken gemeinsam der Opfer und stellen uns klar und deutlich an die Seite der Angehörigen, der Familien, Freunden und Freundinnen, denen an diesem Tag Schreckliches widerfuhr. Wir zollen den engagierten Rettungskräften, Seelsorgerinnen und den Menschen, die sich mutig für andere selbst in Gefahr brachten, größten Respekt", heißt es von den Veranstaltern.

Würzburger Bischof reiht sich ein

Geplant sind 400 Personen, die Teil der Menschenkette werden sollen. "Gemeinsam wollen wir auch unsere Solidarität für alle Menschen in Würzburg zeigen, die jetzt Vorverurteilungen und Hetze ausgesetzt sind. Würzburg ist eine offene und eine solidarische Stadt mit einem starken zivilgesellschaftlichen Zusammenhalt."

Auch der Würzburger Bischof Franz Jung und Dompfarrer Stefan Gessner wollen sich einreihen. Zur Teilnahme aufgerufen hat jetzt zudem der Bezirksverband Unterfranken der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.

Weitere Gedenkveranstaltungen in Würzburg angekündigt

Zwischen 17 und 18 Uhr hat die AfD eine Veranstaltung mit 100 Teilnehmern angemeldet. Am Tatort am Barbarossaplatz soll ein Kranz niedergelegt werden. Zur Veranstaltung werden zahlreiche weitere AfD-Bundes- und Landtagsabgeordnete erwartet.

Von 19 bis 21.30 Uhr findet zudem eine weitere, angemeldete Gedenkveranstaltung statt, bei der 90 Personen erwartet werden. Organisatoren der Veranstaltung sind Antifa Würzburg, Schwarzlicht Würzburg, Gegen Gewalt, Fridays For Future Würzburg, Gruppe Klein-Nizza-Radikale Linke Würzburg, Ende Gelände Würzburg, Mehr als 16a, Seebrücke Würzburg, Sea-Eye Würzburg und Hermine: "Um allen Würzburgerinnen und Würzburgern ein angemessenes Gedenken zu ermöglichen und dabei einer rechten Instrumentalisierung der Taten entschieden entgegenzutreten, rufen wir zur Teilnahme auf", schreibt Schwarzlicht Würzburg auf seinem Twitter-Account.

Drei Tote bei Messerattacke vor einer Woche

Vor einer Woche hatte ein Mann in und vor einem Kaufhaus am Würzburger Barbarossaplatz mit einem Messer drei Frauen getötet und sieben weitere Menschen teilweise schwer verletzt. Die Ermittlungen wurden an das Landeskriminalamt (LKA) übergeben. In enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft wird demnach auch zu dem möglichen politischen Hintergrund der Tat ermittelt.

Der 24-jährige Tatverdächtige aus Somalia ist mittlerweile in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt untergebracht, es wurde Haftbefehl unter anderem wegen vollendeten Mordes in drei Fällen erlassen. Das Motiv des mutmaßlichen Täters ist noch unklar. Möglich sind laut Ermittlern ein islamistischer Hintergrund und eine psychische Erkrankung.