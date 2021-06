BR24Live, 15.30 Uhr: Gedenkfeier im Würzburger Dom nach Amoklauf

Nach der tödlichen Messerattacke von Würzburg wird am Sonntagnachmittag im Kiliansdom der Stadt der Opfer gedacht.

Drei Frauen starben, sechs weitere Menschen verletzt

Der Dom liegt nicht weit vom Ort des Geschehens am Barbarossaplatz in der Würzburger Innenstadt. Bei dem Angriff am Freitagnachmittag hatte ein Mann drei Frauen in einem Kaufhaus getötet – Jahrgang 1939, 1972 und 1996. Auf der Straße und in einer nahen Bank verletzte er danach laut Polizei sechs Menschen schwer und einen leicht.

Unter Mithilfe von couragierten Passanten konnte der Täter von Streifenbeamten überwältig werden. Er wurde mit einem Schuss in den Oberschenkel gestoppt. Ein mögliches Motiv für die Tat ist noch offen. Die Polizei ermittelt auch zu einem möglichen politischen Hintergrund der Tat. Der 24-jährige Tatverdächtige ist mittlerweile in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt untergebracht.

Gedenkfeier im Dom am Sonntagnachmittag

An der Gedenkfeier im Kiliansdom teilnehmen werden unter anderem der katholische Würzburger Bischof Franz Jung sowie die evangelische Ansbach-Würzburger Regionalbischöfin Gisela Bornowski, der in Würzburg wohnende Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, sowie Vertreter der muslimischen Gemeinden in der Stadt. Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wird laut Bistumsangaben erwartet.

BR24Live überträgt die Gedenkfeier ab 15.30 Uhr.