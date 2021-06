Messerattacke in Würzburg: Ermittler suchen weiter nach Tatmotiv

Die Ermittler haben nach der Messerattacke in Würzburg bisher kein Propagandamaterial beim Attentäter gefunden. "Bislang sind beim Tatverdächtigen noch keine Hinweise auf Propagandamaterial oder sonstige extremistische Inhalte gefunden worden", teilten Generalstaatsanwaltschaft München und Landeskriminalamt mit.

Die beiden Handys des Attentäters müssten noch ausgewertet werden und mit Hilfe von Islamwissenschaftlern bewertet werden.

Gutachten soll klären, ob Täter schuldfähig war

Das Ermittlungsverfahren dauere an. Im Zuge dessen soll es ein psychiatrisches Gutachten geben, um zu klären, ob der 24 Jahre alte Somalier bei der Tat am Freitag schuldfähig war und in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden muss.

Islamistischer Hintergrund naheliegend

Die Suche nach dem Motiv geht damit weiter. Obwohl kein Propagandamaterial gefunden wurde, halten die Ermittler einen islamistischen Hintergrund nach eigenen Angaben für "naheliegend". Dafür sprächen derzeit die von Tatzeugen wahrgenommenen Ausrufe "Allahu Akbar" ("Gott ist am größten") des tatverdächtigen Somaliers und ein Hinweis des Festgenommenen auf den "Dschihad" ("Heiliger Krieg") in einer Würzburger Klinik, wie das bayerische Landeskriminalamt (LKA) mitteilte. Die Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) bei der Generalstaatsanwaltschaft München habe daher die Ermittlungen übernommen.

Drei Tote und mehrere Verletzte

Der Migrant hatte in der Würzburger Innenstadt auf Menschen eingestochen, die er wohl gar nicht kannte. Drei Frauen starben, sieben Menschen wurden verletzt, darunter ein elfjähriges Mädchen. Inzwischen befindet sich von den Verletzten niemand mehr in Lebensgefahr.

Der 24-Jährige wurde mit einem Polizeischuss gestoppt. Er sitzt in Untersuchungshaft - wegen dreifachen Mordes, versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung sowie vorsätzlicher Körperverletzung.