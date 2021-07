Messerangriff in der JVA Straubing - Beamter verletzt

Messerattacke in der Justizvollzugsanstalt Straubing: Ein Häftling hat einen der Beamten angegriffen. Der 36-jährige Insasse verletzte den 60-jährigen Beamten am Arm.

Opfer hatte Glück

Wie die Polizei am Montag (05.07.) mitteilt, konnte das Opfer wohl nur durch eine Abwehrbewegung schlimmeres verhindern. Der 60-jährige Beamte war vergangenen Freitag im Bereich der Gärtnerei attackiert worden.

Tatwaffe Gemüsemesser

Die Tatwaffe, ein Gemüsemesser mit einer Klingenlänge von circa fünf Zentimetern, war an andere Gefangene für Gartenarbeiten ausgegeben worden. Wie der Angreifer an das Messer kommen konnte ist derzeit noch nicht ganz klar. Bisherigen Ermittlungen zufolge soll der 36-jährige Tatverdächtige in Tötungsabsicht gehandelt haben. Er wurde innerhalb der JVA verlegt und ist nun besonders gesichert untergebracht.