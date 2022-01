Mehrere Glätteunfälle in Mittelfranken: B14 derzeit gesperrt

Auch in Mittelfranken hat es in der Nacht und am Freitagmorgen mehrere Glätteunfälle gegeben. Acht Menschen wurden verletzt, die B14 bei Ansbach ist derzeit gesperrt. Zudem kippte ein Tiertransporter um, und auf der A6 bei Altdorf lief Diesel aus.