Medaillen für Waldbrandbekämpfer aus Franken

Feuerwehreinsatzkräfte aus Nürnberg und Erlangen haben von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) die Waldbrandmedaille des Freistaats Sachsen 2022 überreicht bekommen. Sie hatten im Juli und August vergangenen Jahres mitgeholfen, die massiven Waldbrände in Sachsen und Teilen Tschechiens einzudämmen.

Franken helfen Sachsen bei Brandbekämpfung

Sichtlich gerührt nahmen die 31 Feuerwehrmänner und -frauen der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehren aus Nürnberg und Erlangen die Ehrenmedaille des Freistaats Sachsen entgegen.

Im Juli 2022 hatte ein Großfeuer von der Böhmischen Schweiz auf Teile der Sächsischen Schweiz übergegriffen. Die Waldbrände wüteten in der sächsischen Gohrischheide im Landkreis Meißen, in der Gemeinde Arzberg im Landkreis Nordsachsen sowie im Nationalpark Sächsische Schweiz über mehrere Wochen. Sie verursachten Schäden in Millionenhöhe.

Mehrere tausend Einsatzkräfte

Tausende Einsatzkräfte aus Sachsen und anderen Bundesländern hatten sich an der Brandbekämpfung beteiligt. Bayern entsandte Flughelfer, Kräfte der Bergwacht und Feuerwehreinsatzkräfte mit Spezialfahrzeugen.

Laut abschließendem Bericht der Expertenkommission "Waldbrände Sommer 2022 in Sachsen" standen 1.146 Hektar Waldfläche in Flammen, wobei 1.031 Hektar auf Bereiche der Tschechischen Republik entfielen. Bis Anfang September waren Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Waldbrandmedaille für fast 9.000 Helfer

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) stiftete die Waldbrandmedaille 2022 als Zeichen der Anerkennung für den herausragenden Einsatz der Helferinnen und Helfer aus ganz Deutschland. Kretschmer sprach von einer wichtigen Gemeinschaftsleistung. Tag und Nacht hätten haupt- und ehrenamtliche Einsatzkräfte bis zur Erschöpfung gearbeitet. Alle Einsatzkräfte hätten mit Entschlossenheit, Mut und Können noch schlimmere Schäden verhindert, so der Ministerpräsident. Vorschläge für Helfer, die die Medaille bekommen sollten, konnten – unter anderem – von den zuständigen Stellen der Bundeswehr, Bundespolizei, von Hilfsorganisationen sowie dem technischen Hilfswerk eingereicht werden.

"Wir helfen, wo wir können"

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, der auch für den Katastrophenschutz zuständig ist, betonte, dass die länderübergreifende Hilfe selbstverständlich gewesen sei. "Wir helfen, wo wir können", sagte Herrmann. Die bayerischen Feuerwehrfrauen und -männer seien bestens qualifiziert und hätten ihre Fähigkeiten in Sachsen eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Er freue sich sehr, dass sie nun auch vom Freistaat Sachsen eine Wertschätzung für ihren großartigen Einsatz erhalten hätten, so Herrmann.