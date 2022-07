Nur wenig Regen: Waldbrände in Sachsen wüten weiter

Hunderte Helfer im Einsatz

Nach Angaben des Landratsamtes waren am Sonntagmorgen 360 Leute im Einsatz, im Laufe des Tages sollte die Zahl auf 500 aufgestockt werden. Man habe es mit einem sehr dynamischen Brandgeschehen zu tun, das mache die Situation so kompliziert, sagte Kunz. Vor Ort seien 14 Löschhubschrauber und zwei Hubschrauber zur Aufklärung der Brände präsent.

Das Feuer war am vergangenen Wochenende im Nationalpark Böhmische Schweiz in Tschechien ausgebrochen und griff am Montag auf den Nationalpark Sächsische Schweiz über. Inzwischen ist hier eine Fläche von etwa 150 Hektar betroffen – ein Gebiet so groß wie die Insel Helgoland. Für Bad Schandau und Sebnitz gilt Katastrophenalarm. Auf sächsischer Seite sind bisher vier Feuerwehrleute verletzt worden, zwei von ihnen mussten stationär behandelt werden.

Kretschmer: "Wir halten hier zusammen"

Sachsens Regierungschef Kretschmer fuhr am Samstag ins Brandgebiet von Arzberg im Landkreis Nordsachsen. Dort wütet ein Waldbrand an der Grenze zwischen Brandenburg und dem Freistaat. Der CDU-Politiker machte den Menschen in den betroffenen Gebieten Mut: "Wir halten hier zusammen. Wir werden diese schwere Krise meistern – da bin ich ganz sicher." Er zeigte sich auch emotional berührt: "Das nimmt mich deswegen mit, weil es meine sächsische Heimat ist, weil ich sehe, wie die Menschen hier auch leiden, wie sie an der Grenze der Erschöpfung sind." Kretschmer bezifferte die Schäden und Kosten für den Brandeinsatz auf "viele Millionen Euro".

Große Brandfläche in Tschechien, Besserung in Brandenburg

Auf tschechischer Seite ist das Ausmaß des Brandes derweil noch weitaus größer: Dort wüten die Flammen auf einer Fläche von gut 1.000 Hektar, 750 Feuerwehrleute aus ganz Tschechien sind vor Ort. In Elbe-Elster in Brandenburg dagegen bewirkte der Regen eine Verbesserung der Lage: Dort hätten die Niederschläge vom Samstag den Boden im Schadensgebiet bis in eine Tiefe von fünf Zentimetern durchfeuchtet, teilte der Landkreis am Sonntag mit.

Mit Material von dpa und AFP.