Nach Brandkatastrophe: Maui verklagt Stromversorger

Gut zwei Wochen nach Ausbruch der verheerenden Brände im US-Bundesstaat Hawaii mit mindestens 115 Toten hat der Bezirk Maui Klage gegen den örtlichen Stromversorger eingereicht. Darin wirft die Behörde dem Energiekonzern Hawaiian Electric unter anderem Fahrlässigkeit vor.

Bezirk: Leitungen blieben trotz "Red Flag" unter Spannung

So habe der Konzern "fahrlässig gehandelt", indem er das Stromnetz nicht abschaltete, obwohl die Wetterdienste wegen der hohen Feuergefahr, begünstigt durch Trockenheit, hohe Temperaturen und starke Winde, eine "Red Flag"-Warnung für die Hawaii-Inselkette herausgegeben hatten, heißt es in der Klage. Durch ein umsichtigeres Handeln hätte insbesondere die Zerstörung der Stadt Lahaina "verhindert werden können", so das Dokument.

Der Bezirk hält dem Konzern außerdem vor, Strommasten und andere Einrichtungen schlecht gewartet und vernachlässigt zu haben. So sei nicht dafür gesorgt worden, dass die Umgebung der Stromleitungen frei von leicht brennbarer Vegetation bleibt. Herabfallende Stromkabel hätten so trockene Pflanzen in Brand gesetzt und die Feuer ausgelöst, heißt es in einer Mitteilung.

Schadenersatzforderung in ungenannter Höhe

Die Feuer auf Maui hätten mehr als 2.200 Gebäude zerstört und einen geschätzten Sachschaden von mehr als 5,5 Milliarden Dollar verursacht, erklärte der Bezirk in dem Klagetext weiter. Die Höhe der Schadenersatzforderung wird dort jedoch nicht beziffert.

Zuvor hatten bereits etliche Anwohner Klage gegen Hawaiian Electric erhoben. Im Internet kursierten in diesem Zusammenhang Videos, auf denen vom Wind beschädigte Überlandleitungen zu sehen sind, um die herum die Vegetation in Brand gerät.