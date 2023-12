Massiver Schneebruch: Zufahrt zu Pension Triftsperre freigeräumt

Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Die 20 Gäste, die in einer Pension an der so genannten Triftsperre in Passau festsaßen, können wieder rausfahren. Eine der beiden Zufahrtsstraßen ist freigeräumt. Die Triftsperrstraße war durch Dutzende umgestürzter Bäume am Wochenende unpassierbar.