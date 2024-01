Mann stirbt bei Skiunfall im Allgäu

Ein 65 Jahre alter Skifahrer hat sich bei einem Sturz im Allgäuer Skigebiet am Fellhorn tödliche Verletzungen zugezogen.

Skifahrer auf blauer Piste gestürzt

Der Mann war mit Freunden auf einer gesicherten blauen Piste unterwegs, als er wegen eines größeren Schneebrockens stürzte, wie die Polizei in Kempten mitteilte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.

Während der medizinischen Behandlung durch die alarmierte Skiwacht und der Besatzung des Rettungshubschraubers musste der Mann dann reanimiert werden. Der 65-Jährige konnte nicht mehr gerettet werden.

Nach Polizeiangaben waren zum Unfallzeitpunkt die Sichtverhältnisse durch Nebel leicht eingeschränkt. Die Alpine Einsatzgruppe des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West ermittelt, wie es zu dem Unfall, der sich bereits am 19. Januar ereignet hat, gekommen war.

Bereits mehrere tödliche Unfälle in diesem Winter

In der laufenden Skisaison sind in den Alpen bereits mehrere Todesopfer zu beklagen. So starb vor zwei Tagen ein Snowboarder aus Deutschland bei einem Zusammenstoß im Tiroler Skigebiet Nauders. Wie die österreichische Polizei mitteilte, prallte der 64-Jährige mit einem 16-jährigen Skifahrer zusammen und wurde dabei tödlich verletzt.

Am vergangenen Wochenende war eine 28-jährige Tourengeherin aus Bayern ebenfalls in Österreich ums Leben gekommen. Die Frau wollte mit zwei Begleitern vom 2.800 Meter hohen Gaiskogel bei Innsbruck abfahren, wie die Polizei berichtete. Sie wurde von einer Lawine mitgerissen.

Einen tragischen Skiunfall gab es auch an Weihnachten: In Garmisch-Partenkirchen ist eine 56-Jährige von der Piste abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Sie erlag ihren Verletzungen im Krankenhaus.