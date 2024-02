Mann in Pocking totgeschlagen: Tätersuche mit Fahndungsplakaten

Nachdem Anfang Oktober vergangenen Jahres in Pocking ein 61-jähriger Mann von einem bisher Unbekannten angegriffen und so schwer verletzt worden war, dass er starb, hängt die Kriminalpolizei Passau jetzt Fahndungsplakate auf.

Über ein Video zum Täter?

Wie das Polizeipräsidium Niederbayern heute mitteilt, ist auf dem Fahndungsplakat ein QR-Code abgedruckt. Fotografiert man diesen Code mit seiner Smartphone-Kamera, gelangt man zu einer kurzen Sequenz aus einer Videoaufnahme, die den mutmaßlichen Täter zeigt.

Im Dezember hatte die Familie des Opfers eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt für Hinweise, die zur Ergreifung des Tatverdächtigen führen. Bisher ohne Erfolg.

Ging der Tat ein Streit voraus?

Der unbekannte Täter soll am 6. Oktober laut Polizeibericht zunächst gegen das Fahrzeug des Opfers geschlagen und dann den 61-Jährigen unvermittelt verprügelt haben. Der Pockinger soll seinen Angreifer daraufhin verfolgt haben. Wenige Minuten später wurde er mit schweren Verletzungen in der Wolfinger Straße gefunden, so die Polizei. Am 24. Oktober starb der Mann in einer Klinik. Kripo und Staatsanwaltschaft Passau ermitteln wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge.

Der mutmaßliche Täter ist etwa 55 bis 60 Jahre alt, schlank, 1,70 Meter groß, mit weißen Haaren und Drei-Tage-Bart. Er soll eine südländische Erscheinung haben, gebrochen Deutsch sprechen und eine dunkelgrüne Jacke getragen haben.