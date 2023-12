Niederbayer zu Tode geprügelt - Familie setzt Belohnung aus

Rund zwei Monate, nachdem ein 61-Jähriger in Pocking im Landkreis Passau auf offener Straße zu Tode geprügelt wurde, setzt die Familie für hilfreiche Hinweise eine Belohnung von 5.000 Euro aus. Wie der Sohn des Opfers im Gespräch mit dem BR mitteilte, erhofft sich die Familie, dass dadurch die Ermittlungen wieder Fahrt aufnehmen.

Bisheriger Zeugenaufruf ohne Ergebnisse

Der entscheidende Hinweis fehlt den Ermittlern bis heute. "Auch wir würden uns freuen, wenn sich ein Zeuge meldet", teilte die Polizei mit. Ein Zeugenaufruf mit zwei Fotos blieb bislang ohne Erfolg.

"Für uns ist es unvorstellbar, dass der Täter in einem Ort wie Pocking einfach verschwinden kann", sagt der Sohn. Zuerst hatte die "Passauer Neue Presse" darüber berichtet.

Verdacht: Körperverletzung mit Todesfolge

Am 6. Oktober war der 61-jährige Mann von einem Unbekannten angegriffen und so schwer verletzt worden, dass er am 24. Oktober in einer Klinik starb. Der Täter soll laut Polizeibericht zunächst gegen das Fahrzeug des Opfers geschlagen und den 61-Jährigen dann unvermittelt verprügelt haben. Der Pockinger verfolgte seinen Angreifer noch, so die Polizei.

Wenige Minuten später wurde er mit schweren Verletzungen in der Wolfinger Straße aufgefunden, heißt es weiter. Kripo und Staatsanwaltschaft Passau ermitteln wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge.

Täterbeschreibung: 55 Jahre alt mit weißen Haaren

Der mutmaßliche Täter ist etwa 55 Jahre alt, schlank, 1,70 Meter groß, mit weißen Haaren und Drei-Tage-Bart. Er soll eine südländische Erscheinung haben, gebrochen Deutsch sprechen und eine dunkelgrüne Jacke getragen haben.