Junge Frau in der Regensburger Innenstadt tagsüber vergewaltigt

In einem Gebüsch soll eine 27-jährige Frau in Regensburg vergewaltigt worden sein, und das an einem Nachmittag mitten in der Innenstadt. Zuvor wurde sie von den beiden Männern angesprochen. Jetzt ermittelt die Kripo Regensburg.