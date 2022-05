"Man kann nur weinen": Entsetzen nach Inferno auf Campingplatz

Monika Müller steht der Schock noch ins Gesicht geschrieben. Die junge Frau betreibt den Campingplatz "Waldsee" im Rother Ortsteil Wallesau zusammen mit ihrem Vater. Der Platz liegt idyllisch an einem kleinen See, mitten im Wald. Nun aber sind viele Parzellen direkt am Ufer eine Schutthalde - nach einem verheerenden Großfeuer in der Nacht zum Sonntag.

"Man kann nur weinen, man kann wirklich nur weinen", sagt Monika Müller mit Tränen in den Augen. "Es sind so viele Existenzen, so viele betroffen."

Zum Artikel: Sieben Verletzte bei Brand auf Campingplatz bei Roth

Viele Dauercamper hatten gerade investiert

Monika Müller war übers Wochenende mit ihrer Familie in Hamburg, ihr Vater im Urlaub. Mitten in der Nacht seien sie von der Gaststätte am Campingplatz angerufen worden, dass ein Feuer ausgebrochen sei. Sofort hätten sie ihre Koffer gepackt und seien zurück nach Roth gefahren. Als Monika Müller ankam, war der Brand schon gelöscht. Umso besser konnte sie erkennen, was die Flammen alles zerstört hatten.

Das Feuer war dort ausgebrochen, wo es sich viele Dauercamper zu Beginn der Saison schön eingerichtet hatten: Sie hatten ihre Wohnwagen mit Holz oder Planen verkleidet, kleine Gärten angelegt, ihre Parzelle umzäunt. "Die Leute haben nichts mehr. Geldbeutel, Papiere, Klamotten, alles weg. Viele haben auch gerade investiert gehabt, hatten Werkzeug hier gelagert, weil sie was erneuern oder richten wollten."

Verletzter Familienvater auf der Intensivstation

Seit Stunden sitzt Monika Müller am Telefon, spricht mit Versicherung, Feuerwehr, Polizei oder den betroffenen Familien. Heute Vormittag erreichte sie dann eine gute Nachricht: Der 39-jährige Familienvater, in dessen Wohnwagen das Feuer ausbrach und der bei dem Brand schwer verletzt wurde, liegt zwar noch auf der Intensivstation. Aber er ist wohl über den Berg. Seine Frau konnte die Klinik bereits wieder verlassen.