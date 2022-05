Mondfinsternis in Deutschland: "Blutmond" nur kurz zu sehen

Heute in den frühen Morgenstunden hat der Erdschatten den Vollmond verdeckt und Schaulustige konnten eine totale Mondfinsternis bestaunen. Um das Spektakel zu beobachten, musste man früh aufstehen. Ab halb fünf Uhr morgens war die Mondfinsternis zu sehen. Eine Stunde später bedeckte der Erdschatten den Mond ganz.

Schlechtes Timing in Deutschland

Der Zeitpunkt der Mondfinsternis war jedoch schlecht. Der "Blutmond" entstand erst kurz vor Monduntergang. Dadurch stand der Mond sehr tief am Horizont, und es wurde bereits hell. Zudem spielte das Wetter vielerorts nicht mit.

Besser verfolgen konnten Mondfans die Finsternis in den USA und in Südamerika.

Spektakel nur bei Vollmond

Eine Mondfinsternis kann nur bei Vollmond eintreten, wenn der Mond genau gegenüber der Sonne steht. Mond, Erde und Sonne liegen dann auf einer Linie. Die von der Sonne angestrahlte Erde wirft wie ein Sonnenschirm einen Schatten in den Weltraum. Wenn der Mond durch diesen Schatten läuft, kommt es zu einem "Blutmond", der Mondfinsternis.

Nächste Mondfinsternis in Bayern im Oktober 2023

In jedem Jahr gibt es zwölf bis 13 Vollmonde, bei zwei bis dreien davon verschwindet der Mond im Schatten der Erde. Die Mondfinsternis ist dann nur von bestimmten Orten auf der Welt zu sehen. Bei uns in Bayern wird das erst in mehr als einem Jahr wieder der Fall sein: im Oktober 2023. Und es wird nur eine Teilfinsternis sein: Nur der unterste Rand der Mondscheibe wird in den Kernschatten der Erde tauchen.

Ein knappes Jahr später wird nur der obere Rand des Mondes überschattet. Und von der totalen Mondfinsternis am 14. März 2025 sehen wir wie dieses Mal nur den Anfang. Erst im Herbst 2025 werden Sie wieder eine totale Mondfinsternis bestaunen können - fast in vollständiger Länge.