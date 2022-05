Großfeuer auf Campingplatz bei Roth - sieben Verletzte

Insgesamt sieben Menschen wurden in der Nacht zum Sonntag (15.05.22) bei einem Feuer auf einem Campingplatz in Wallesau bei Roth verletzt. Wenigstens 14 Campingstellplätze inklusive Fahrzeuge brannten komplett aus. Es gibt auch Angaben über 17 ausgebrannte Stellplätze. Der Schaden lässt sich derzeit noch nicht genau beziffern.

Schnelle Brandentwicklung

Augenzeugen berichteten von mehreren Explosionen in Folge. Die Polizei bestätigt Verpuffungen an mehreren Stellen. Vermutlich handelte es sich um Gasflaschen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war es im Wohnwagen einer dreiköpfigen Familie zu einer Stichflamme gekommen, als der 39-jährige Familienvater an einem sogenannten Katalytofen arbeitete. Bei Katalytöfen handelt es sich um stromunabhängige Heizgeräte. Sie funktionieren mit Flüssiggas oder Benzin.

Camper rettet Familie aus Wohnwagen

Gegen Mitternacht hörte ein Zeuge einen Knall und befreite die Familie - Vater 39, Mutter 38 und ein Kind - aus dem brennenden Wohnwagen. Der Mann erlitt schwere Verbrennungen. Die 38-jährige Ehefrau kam mit einer schweren Rauchvergiftung ebenfalls ins Krankenhaus.

Zahlreiche Helfer im Einsatz

Zahlreiche Rettungskräfte brachten die Bewohner der Campinganlage in Sicherheit. Ein Polizeihubschrauber suchte den Wald nach möglichen weiteren, umherirrenden Personen ab. Am Brandort waren zahlreiche Kräfte der Feuerwehr Roth und umliegender freiwilliger Feuerwehren im Einsatz. Auch das Technische Hilfswerk, die Wasserwacht, die Johanniter Krisenintervention und zwei Notfallseelsorger waren vor Ort. Erst am Sonntag konnte der Kriminaldauerdienst den Brandort untersuchen. Die Ermittlungen zur Brandursache übernimmt die Kriminalpolizei in Schwabach.