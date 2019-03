12.03.2019, 05:40 Uhr

#BR24Zeitreise: "Mama Bavaria" zweifelt an sich selbst

2011 hatte Luise Kinseher das Politiker-Derblecken übernommen - in ihrer Rolle als "Mama Bavaria". 2015 beschleichen sie Zweifel an ihren erzieherischen Fähigkeiten. Obwohl sie sich so viel Mühe gegeben hat: "Ihr seid's verwöhnt und verhätschelt."