"Machen beim Wind jetzt mehr": Söder will 1.000 neue Windräder

"Explodierende Energiepreise" und eine immer "schwierigere Versorgungslage", darin sieht Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder die Gefahr von erheblichen Verwerfungen und Problemen in Deutschland.

Dabei stellt Söder die Energiepolitik der Bundesregierung grundsätzlich infrage. "Russlands Präsident Wladimir Putin betreibt mit uns ein Spiel und die Frage ist, ob wir auf dieses Spiel richtig vorbereitet sind", so Söder im ZDF. Auch die Ukraine-Strategie der Bundesregierung kritisiert der CSU-Chef scharf. Auf das Spiel von Putin jedenfalls könne man nicht eingehen, jetzt müsse man Ersatz für Gas aus Russland finden.

Söder: "Deutschland darf nicht so leiden!"

Bisher gebe es trotz der Versuche der Bundesregierung keinen adäquaten Ersatz für russisches Gas. Die Reisen nach Katar, Norwegen und Kanada hätten bisher jedenfalls kein Ersatz gebracht.

Gleichzeitig nehme Russland aus Deutschland mehr Geld ein als vor der Krise, stellte der CSU-Chef fest. Deutschland habe eine Entscheidung getroffen, nämlich weniger Waffen zu liefern, die deutsche Bundesregierung müsse jetzt aber einen Weg finden, dass Deutschland nicht so leide, forderte er.

Söder: "Bayern führend beim Zubau von Erneuerbaren Energien!"

Zugleich verteidigte Söder den bayerischen Weg bei Erneuerbaren Energien. Bayern leiste mit den größten Anteil an Erneuerbaren Energien in Deutschland. Beim Zubau von Erneuerbaren Energien läge Bayern auf Platz 1 und habe mehr Photovoltaik als Nordrhein-Westfahlen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zusammen.

1.000 neue Windräder

Bei der Windenergie ist laut Söder jetzt der Zubau von 1.000 Anlagen im Freistaat wahrscheinlich. Wörtlich sagte er: "Wir machen beim Wind jetzt mehr. Wir wollen da bestimmt am Ende über 1.000 Windräder neu aufstellen." Darüber hinaus gebe es Pläne für natürliche CO2-Speicher in Mooren, Agrarphotovoltaik sowie den Ausbau von Bioenergie und Wasserkraft.

Letztendlich gebe Bayern pro Jahr eine Milliarde Euro für Erneuerbare Energien aus. Laut bayerischem Klimagesetz will Bayern 2022 eine Milliarde Euro in den Klimaschutz investieren. Der Freistaat soll so bis 2040 klimaneutral werden, so das Ziel der bayerischen Staatsregierung.

Söder verteidigt Kernenergie

Die Kernenergie kann laut Söder einen wichtigen Beitrag leisten für eine Senkung der Strompreise. Auch bei der Verstromung von Gas sei die Kernenergie eine Alternative, doch seit Wochen werde dies verschleppt, kritisiert der CSU-Chef. Seine Warnung an die Ampel-Koalition in Berlin: Laut Söder muss der Strom von 10 Millionen Haushalten in Deutschland ersetzt werden, wenn die drei laufenden Atomkraftwerke in Deutschland abgestellt werden.