Wie im Namen des Naturschutzes Windkraftanlagen verzögert werden

VLAB klagt bayernweit gegen über zwei Dutzend Windanlagen

Der Verein VLAB bekämpft aktuell in Bayern mindestens zwei Dutzend Windanlagen, darunter zwei große Windparks in Franken. Einige der Klagen sind bereits in der zweiten Instanz. Derartige Verfahren kosten.

Der Bayerische Rundfunk hat bei VLAB schriftlich angefragt, wer genau für die Prozesskosten aufkommt und mit welcher Motivation VLAB landesweit gegen Windräder vorgeht. Schließlich hat der Verein nur wenige tausend Mitglieder und längst nicht überall Ortsvereine. Zum Beispiel hat VLAB in Pfaffenhofen keine offizielle Vertretung. Als Replik auf die schriftliche Anfrage verweist VLAB per Mail lediglich auf die Website des Vereins.

"Der Bau weiterer Windräder und großer Fotovoltaik- Freiflächenanlagen in den Kulturlandschaften und Wäldern ist vorerst zu stoppen. Das ganze Konstrukt der Energiewende ist grundsätzlich zu überarbeiten. Durch Windräder werden massenhaft Vögel, Fledermäuse und Insekten getötet und das Mikroklima gestört. Viele Tierarten werden durch den Infraschall vergrämt." Website VLAB

Landrat spricht von einer "Verhinderungsaktion"

Die von VLAB angeführten Umwelt- und Artenschutzargumente hält Pfaffenhofens Landrat Albert Gürtner (FW) für vorgeschoben. Bei seiner Behörde landen alle VLAB-Klagen gegen die Pfaffenhofener Windräder, denn beklagt wird der Freistaat Bayern, vertreten vom Landratsamt. Die Behörde hat das Windparkprojekt der Bürgerenergiegenossenschaft geprüft und sämtliche Genehmigungen erteilt.

Die juristischen Schritte von VLAB bezeichnet Landrat Gürtner als "reine Verhinderungsaktivität eines Vereins, der die Energiewende verhindern will. Das ist für mich eine Interessensvertretung mit dubiosen Interessensvertretern im Hintergrund."

Energiegenossenschaft bleibt positiv

In wenigen Wochen entscheidet das Verwaltungsgericht in München. Andreas Herschmann, Vorsitzender der Bürgerenergiegenossenschaft Pfaffenhofen, glaubt an einen positiven Ausgang. "Wir sind trotzdem optimistisch, dass sich bis Ende 2023 die Anlagen drehen und Pfaffenhofen so zur Energie-Souveränität helfen."

Herschmann rechnet vor, dass schon das erste, laufende Windrad Strom für 1.500 Haushalte liefert. Die drei geplanten Anlagen wären noch effizienter und würden zusätzliche 6.000 Haushalte versorgen können. "Das wäre ein wichtiger Schritt hin zur Energieautarkie", so Herschmann. Er hofft, dass VLAB den Windpark in Pfaffenhofen nur verzögert, nicht verhindert.