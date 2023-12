Parkendes Auto rollt in Passau in den Inn

In Passau ist am Mittwochnachmittag ein parkendes, unbesetztes Auto in den Inn gerollt und darin versunken. Niemand wurde verletzt, aber es entstand Totalschaden am BMW in geschätzter Höhe von 13.000 Euro. Das teilte die Polizei Passau auf BR-Nachfrage mit.

Auto rollt über Fußgängerweg in den Inn

Eine Polizeisprecherin geht davon aus, dass der 54-jährige Halter des Wagens die Handbremse nicht angezogen hatte, als er sein Auto gegen 15 Uhr auf einem Parkplatz auf Höhe des Cafe Innsteg in der Innstraße abstellte und fort ging.

Der graue BMW machte sich daraufhin selbstständig: Er rollte laut Augenzeugen und Reifenspuren zunächst einen Grünstreifen hinab, fuhr über den Fußweg an der Innpromenade, über eine steile Böschung, direkt hinunter in den Fluss. Glücklicherweise waren zu dieser Zeit keine Passanten auf dem Fußgängerweg unterwegs. Der BMW trieb kurze Zeit auf dem Wasser, bevor er dann vollständig versank.

Kran zieht Auto aus dem Wasser

Wenig später rückten Polizeikräfte zu Land und zu Wasser an. Zusammen mit der Feuerwehr wurde der Wagen etwa einen Kilometer weiter, auf Höhe des Schaiblingsturms in Passau, mit einem Kran geborgen.

Der 54-jährige Fahrzeughalter bekam laut Polizei eine Verwarnung, weil er sein Auto nicht richtig gesichert hatte. Vermutlich muss er auch für den Rettungseinsatz aufkommen.