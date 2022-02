Liebeserklärungen an Oberbayern - speziell am Valentinstag

Herrliche Natur, Biergärten, Straßencafés - wir haben viele Gründe, uns bei uns in Oberbayern wohl zu fühlen. Zeit also, am Valentinstag nicht nur unseren Liebsten, sondern auch unserer Heimat eine besondere Liebeserklärung auszusprechen - aus ein paar ausgewählten Orten, stellvertretend für viele.

Traditionell g'mütliches Traunstein

"Ich liebe an Traunstein die ganzen Biergärten, weil sie so unterschiedlich sind – dass man sich schön g'mütlich zusammensetzen kann und die Tradition noch da ist", sagt eine Bürgerin. Und eine andere ergänzt, sie freue sich nicht nur an den Bergen, sondern auch an den zahlreichen Freizeiteinrichtungen in Traunstein – auch an den zahlreichen Cafés und Lokalen.

Herzliches Miteinander in Mühldorf

Mühldorf ist eine angenehme kleine Stadt, wo es sicher nicht alles gibt, dafür eine Menge Lebensqualität, so bringt es eine dortige Einwohnerin auf den Punkt. Sie liebt vor allem den Wochenmarkt, auf dem man frische Sachen von den Bauern kaufen kann. Eine junge Mühldorferin freut sich, dass es dort noch familiär zugeht, dass man sich untereinander kennt und die Menschen dort herzlich sind. "Des is' einfach unser' Stadt!"

Dachau - wunderbar und nah an den Bergen

Diese Dachauerin könnt sich keine bessere Stadt zum Leben vorstellen: "Wir haben ein wunderbares Schloss, eine ganz tolle Altstadt, ein super Volksfest - sofern's stattfindet. Dazu die Nähe zu den Bergen, zu Italien - man is' überall gleich!"

Lebensqualität in Eichstätt und Ingolstadt

"Ich liebe Eichstätt, weil ich seit 20 Jahren hier wohne und da lebe, wo andere Urlaub machen." so beschreibt es eine Bürgerin - ein anderer fühlt sich hier vor allem wegen der Menschen verbunden: "Ich bin hier geboren, hab hier meine Freunde - hab hier meine Familie gegründet. Wir fühlen uns hier sehr wohl."

Ein passionierte Radlerin liebt an Ingolstadt, "dass man auch, obwohl wir Autostadt sind, mit dem Radl ganz gut überall hinkommt." Sie freut sich über ihren täglichen Weg mit dem Fahrrad rund um den Grüngürtel der Altstadt.

Herrliche Natur rund um Fahrenzhausen

Die meisten Oberbayern wissen schon, dass sie sehr viel Glück haben, in einer wunderbaren Landschaft zu leben - auch diese Frau aus Fahrenzhausen im Landkreis Freising: "Bei uns is' einfach traumhaft schee, weil egal aus welcher Tür man geht, überall sind schöne Felder, Wald und wenn man auf'd Straß geht, findet ma immer jemanden zum Ratschn."