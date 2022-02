Tödliches Getränk im Restaurant: Entsetzen in Weiden

Media

Nach einem Restaurantbesuch in Weiden in der Oberpfalz ist ein 52-Jähriger möglicherweise an einer Vergiftung gestorben. Sieben weitere Personen seien verletzt worden. BR-Korrespondent Rudolf Heinz in Weiden die bisherigen Erkenntnisse zusammen.

