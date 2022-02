Wie schlimm ist Omikron für Kinder?

Das Robert Koch-Institut meldet, dass in den vergangenen Wochen vor allem bei Kindern und Jugendlichen ein besonders starker Anstieg der Infektionszahlen zu bemerken sei mit Inzidenzen von über 3.000 in den Altersgruppen von fünf bis 14 Jahren. Die steigenden Zahlen führen auch zu einer größeren Zahl an Krankenhausaufenthalten - selbst in der Gruppe der Kinder und Jugendlichen.

Omikron sorgt meist für milden Verlauf

Bereits im Dezember 2021 hatten die pädiatrischen Verbände in einer gemeinsamen Stellungnahme darauf hingewiesen, dass die Erkrankungs­schwere bei Omikron "in allen Altersgruppen deutlich unter der der Delta-Variante" liege. Das zeigten auch Berichte aus Südafrika, den USA und Großbritannien, wo die Omikronwelle schon früher als in Deutschland für hohe Ansteckungsraten sorgte.

"Wir haben eine massive Zunahme der Infektionszahlen, wir sehen auch mehr Kinder denn je in dieser Pandemie bei uns im Krankenhaus, aber der Verlauf ist bei Omikron insgesamt milder als bei den vorherigen Corona-Varianten." Johannes Hübner, stellvertretender Klinikdirektor des Haunerschen Kinderspitals in München

Stabile Lage im Haunerschen Kinderspital in München

Wie jedes Jahr im Januar und Februar sind viele Kinder mit Atemwegserkrankungen im Haunerschen Kinderspital in München. "Das sind immer unsere Großkampfmonate", sagt Oberarzt Johannes Hübner. Aber anders als vor der Pandemie gibt es momentan kaum Grippe-Patientinnen oder Patienten. Auch andere Infekte der Atemwege sind kaum zu beobachten. Den überwiegenden Teil der Kinder auf Station machen derzeit Omikron-Fälle aus. Die Gesamtzahl der jungen Patientinnen und Patienten sei aber momentan nicht höher als in früheren Jahren im Winter.

"Wir sehen kaum Lungenentzündungen, wohl aber, bedingt durch Omikron, Probleme in den oberen Atemwegen. Es gibt kaum schwere Verläufe. In der Regel sind die Kinder nach ein bis drei Krankenhaustagen wieder zu Hause." Johannes Hübner, stellvertretender Klinikdirektor des Haunerschen Kinderspitals in München

PIMS tritt bei Kindern und Jugendlichen auf

PIMS steht für Pediatric Multisystem Inflammatory Syndrom- eine andere Bezeichnung ist Multisystem Inflammatory Syndrom in Children, kurz MIS-C. Damit ist eine Ganzkörperentzündung bei Kindern gemeint, die in wenigen Fällen nach einer Corona-Infektion eintreten kann.

Schätzungen des Universitätsklinikums Dresden zufolge sind daran seit Beginn der Pandemie etwa 1.000 Kinder in Deutschland erkrankt, wenn man die vermutete Dunkelziffer mit einberechnet. Gemeldet worden sind seit Mai 2020 genau 661 Fälle (Stand 6. Februar 2022), wie aus einem Register der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (DGPI) hervorgeht.

Im Haunerschen Kinderspital in München gab es im Laufe der Pandemie rund 20 betroffene Kinder. In München ist bislang kein Kind an PIMS verstorben.

"Die Zahl der PIMS-Patienten ist relativ konstant geblieben in den letzten Monaten - keine Zunahme weder durch Delta noch durch Omikron noch durch eine andere Variante." Johannes Hübner, stellvertretender Klinikdirektor des Haunerschen Kinderspitals in München

Bei PIMS spielt das Immunsystem verrückt

Kinder mit PIMS oder MIS-C haben mehrere Tage anhaltendes Fieber sowie Durchfälle oder Hautauschläge. Bei ihnen zeigen sich erhöhte Entzündungswerte im Blut. Das Immunsystem greift fast alle Organe an. Etwa ein Viertel der Betroffenen muss auf einer Intensivstation behandelt werden. Es sind mehr Jungen als Mädchen davon betroffen.

Die gute Nachricht: Mit Kortison lassen sich die Entzündungen wieder zurückfahren. Die Erkrankung heilt meist ohne spätere gesundheitliche Folgen wieder aus. Laut der US-Gesundheitsbehörde CDC schützt die Gabe von zwei Dosen des Biontech/Pfizer-Impfstoffs bei Kindern und Jugendlichen von 12 bis 18 Jahren in hohem Maße vor PIMS.

PIMS-Anteil bei Erkrankten gering

Die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie sammelt Daten zu erkrankten Kindern und Jugendlichen. Konkret für den 6. Februar 2022 meldet die Gesellschaft 112 Kinder und Jugendliche mit SARS-CoV-2 Infektion in deutschen Kliniken. 18 sind Verdachtsfälle der Entzündungsreaktion PIMS. Zwei von diesen 18 befinden sich auf einer Intensivstation, die anderen auf einer normalen Station. Dieses Register soll dazu dienen, „aussagekräftige Daten über die Anzahl und Schwere der stationären Krankheitsverläufe im Jahr 2022 zu präsentieren und letztlich fundierte Daten zur Mehrbelastung der deutschen Kliniken zu liefern“.