"Es reicht!": Warum immer weniger Menschen Lehrer werden wollen

Tabuthema: Angehende Lehrkräfte von undisziplinierten Kindern geschockt

Christopher Regl ist vor 24 Jahren mit Idealismus in den Dienst getreten. Er ist Mittelschullehrer in München-Pasing. Dort unterrichtet er fast alle Fächer. Mit großer Sorge beobachtet er seit Langem, wie sich die Situation an Bayerns Schulen durch den Lehrermangel immer mehr verschlechtert. "Das ist echt ein Drama. Jede Schule läuft weiter, obwohl das Personal nicht da ist. So geht das jeden Tag, seit Jahren, seit Jahrzehnten!", schimpft der 53-Jährige. Er vermisst das ehrliche Interesse von Politik und Gesellschaft an der realen Situation an Bayerns Schulen.

Parallel ist Christopher Regl Dozent für Lehramts-Studierende im Fachbereich Kunstpädagogik an der LMU München. Aktuell unterrichtet er dort rund zwanzig angehende Grundschullehrkräfte. Wenn seine Studierenden von ihren Praktika aus der Schule zurückkommen, berichten sie ihm immer wieder, wie frustriert sie von der Schulrealität sind. "Ich war schockiert, wenn ich ehrlich bin. Die haben mir gesagt, das mit den Kindern ist so schwierig, das war ich nicht gewohnt, dass junge Menschen das so deutlich aussprechen. Das war bisher ein Tabuthema."

Akuter Notstand an Mittelschulen: Lehrkräfte arbeiten unbezahlt mehr

Wie viele seiner Kolleginnen und Kollegen arbeitet Christopher Regl an freien Tagen, unbezahlt, hilft in der Schule aus, wenn Not am Mann ist. Der Pädagoge kritisiert: "In jeder normalen Firma setze ich mich mit den Leuten zusammen, reagiere darauf, was machen wir anders. Aber es wird einfach weitergemacht wie im Kommunismus, als wäre nichts passiert. Es ist unsäglich. Und die jungen Leute sagen: Nö, ohne mich."

Lehrerverbände weisen schon seit Jahren auf Lehrermangel hin

Der Junge BLLV weist seit Jahren darauf hin: "Die Lage ist schwierig und unglaublich belastend. Die Lehrer sind nicht am Limit, sondern über dem Limit. Und es ist auf kurze Sicht auch keine Besserung, keine Lösung in Sicht."

Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Bayern sagt zum Lehrerberuf: "Er ist unsexy geworden." Schon seit Jahren sei das bayerische Bildungssystem auf Kante genäht, kritisiert Martina Borgendale, Vorsitzende GEW Bayern. Nun habe sich die Lage verschärft. Man wollte das aber nicht wahrhaben. Die Ausbildung und die Arbeitsbedingungen müssten sich ändern, fordert die GEW.

Lehrermangel? Kultusminister Michael Piazolo widerspricht sich selbst

Im BR24-Interview bestätigt der bayerische Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) zunächst den Lehrermangel. "Es ist klipp und klar so, dass wir weniger Bewerber haben an ausgebildeten Lehrkräften als wir jedes Jahr brauchen. Insofern müssen wir uns jedes Jahr anstrengen, diese Lücke zu füllen", sagt Piazolo. So werden laut Kultusminister im kommenden Schuljahr Hunderte Lehrer fehlen. Das sei jetzt schon klar, so Piazolo.

Mit unterschiedlichen Maßnahmen versucht der Kultusminister gegenzusteuern: mehr Quereinsteiger, Lehrkräfte aus anderen Bundesländern abwerben, A13: bessere Bezahlung für Grundschul- und Mittelschullehrkräfte, Arbeitszeitkonto, Abschaffung des Numerus clausus im Grundschulbereich, Regionalprämie von 3.000 Euro.

Später im BR24Live-Gespräch rudert Kultusminister Piazolo zurück und spricht nicht mehr von einem Lehrermangel. „Es gab in Bayern noch nie so viele Lehrer wie jetzt“. Man habe fast 6000 Lehrerstellen in dieser Legislaturperiode geschaffen, sagt Michael Piazolo. Es bleibt die Schwierigkeit, diese Stellen mit Lehrkräften zu besetzen. Den BLLV und seine Behauptung, es würden rund 4000 Lehrkräfte in Vollzeit fehlen, kritisiert der Kultusminister: „Die Zahlen sind so nicht richtig.“ Auf BR24-Anfrage liefert das Kultusminister selbst dazu keine Zahlen.

Mehr Lehrer an Bayerns Schulen: Das muss sich ändern

Es müsse sich endlich etwas ändern, um mehr Lehrkräfte für Bayerns Schulen zu gewinnen, fordern Lehrerverbände und Lehrkräfte. So müsse die Ausbildung flexibler, moderner und praxisnäher werden. Die Verantwortlichen im Kultusministerium sollten sich mehr auf Augenhöhe mit Lehrkräften und Schulleitungen austauschen. Die starren Strukturen im bayerischen Bildungssystem müssten abgebaut, die Aufstiegschancen erleichtert werden. Eine Aufgabe für die ganze Gesellschaft sei, so Kultusminister Piazolo, den Lehrerinnen und Lehrern mehr Wertschätzung entgegenzubringen.

Dann sagen vielleicht auch junge Menschen: Lehrer sein ist cool!