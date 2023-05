Superheld: Mann im Batman-Kostüm sorgt in Kempten für Aufsehen

Seine Augen sind dunkel geschminkt, das selbst geschneiderte, detailverliebte Kostüm mit schwarzem Umhang sitzt perfekt. Die Maske mit den Batman-typischen Fledermaus-Ohren hat er tief ins Gesicht gezogen. So flaniert der Kemptener Batman einmal pro Woche durch die Innenstadt. Wer er ist, möchte der junge Mann nicht verraten. "Meine Anonymität ist Teil des Zaubers", sagt der Kemptener Batman mit verstellter Stimme, die tief und rau klingt.

Batman ist schon seit Jahren in der Allgäuer Stadt unterwegs

Seit 2020 ist der heute 21-Jährige in Kempten unterwegs. Sein Alter ist durch den Polizeibericht bekannt geworden Er liebt es, in eines seiner drei Batman-Kostüme durch die Stadt zu ziehen und sich bestaunen zu lassen, sagt er. Ständig wird er gegrüßt, viele Menschen, egal, ob jung oder alt, wollten mit auch ein Foto mit ihm machen. "Ist doch toll, was er macht", sagt zum Beispiel ein älterer Passant, "an einem so trüben Tag wie heute sorgt er für gute Laune und dass wir etwas zu lachen haben." Gegen die kratzige Stimme gibt er ihm sogar ein Hustenbonbon, das Batman mit einem höflichen Lächeln annimmt. Eine Gruppe kleiner Jungen schreit ihm hinterher: "Batman, du bist der beste." Batman antwortet mit einem verschmitzten Lächeln auf den Lippen: "Ihr seid die besten." Glücklich rennen die Jungs mit ihren Schultaschen davon.

Batman hatte nicht mit der Polizei gerechnet

Viele sprechen Batman auch auf den Polizeieinsatz an, den er ausgelöst hat. "Da hatte ich schon Ehrfrucht", erzählt der 21-Jährige. Rund 30 Beamten und Beamtinnen seien plötzlich um ihn herumgestanden, teilweise mit Maschinengewehren. Die Sachlage allerdings konnte er schnell aufklären: Als Batman verkleidet, mit einer Plastik-Waffe am Fuß, sei er bei einem lokalen Radiosender für ein Interview gewesen und wollte anschließend mit dem Bus zurück in die Innenstadt fahren. Besorgte Bürger hatten die Kostümierung als solche nicht erkannt und deshalb die Polizei verständigt.

Batman hätte ein bisschen vorsichtiger sein sollen

Die Beamten rückten mit einem Großaufgebot an. Dem Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, Holger Stabik, zufolge handelte der Mann, der Alarm schlug, "vollkommen richtig". Der vermeintliche Batman hätte, so Stabik, einfach vorher im Spiegel prüfen sollen, ob andere sich durch sein Auftreten gefährdet fühlen könnten. "Wenn er sein Kostüm im Rucksack dabeigehabt und dann vor Ort erst angezogen hätte, wäre alles gut gewesen", stellt Stabik im BR-Interview klar. Dem Mann drohe nun kein Verfahren. Auch die Kosten für den Einsatz muss er nicht tragen.

Der 21-Jährige will niemanden Angst machen

Der Polizeieinsatz und auch, dass er jemandem Angst gemacht habe, das tue ihm leid. "Ich werde die Waffe so nicht mehr mitnehmen zu meinen Auftritten", sagt er. Und auch mit dem Medienrummel habe er nicht gerechnet: Sämtliche großen Magazine, Zeitschriften und Onlineportale haben inzwischen über den "Kemptener Batman" berichtet: "Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich an einem einzigen Tag so berühmt werde." Die Kemptener selbst werden von ihrem berühmten Mitbürger allerdings nicht mehr viel haben: Batman zieht Ende des Monats nach München um. Dort will er weiter als Batman durch die Straßen ziehen.