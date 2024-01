Lebensgefährlicher Stromschlag: Jugendlicher klettert auf Zug

Ein 15-Jähriger ist am Montagnachmittag an der Bahnstrecke zwischen Kahl im Landkreis Aschaffenburg und Großkrotzenburg im Main-Kinzig-Kreis in Hessen auf einen Eisenbahnwaggon geklettert. Dort traf ihn ein Stromschlag. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde der Bub in ein Krankenhaus gebracht.

Spannungsüberschlag von Oberleitung

Laut Polizei war der Jugendliche gegen 16 Uhr auf einen abgestellten Kesselwagen geklettert. Von einer Oberleitung kam es zu einem Spannungsüberschlag und der 15-Jährige stürzte vom Waggon. Nach Informationen der Bundespolizei war ein zweiter Jugendlicher vor Ort, der offenbar den Rettungsdienst rief.

Nach einer Behandlung durch den Notarzt wurde der schwer verletzte 15-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert. Seine Eltern wurden verständigt. Zum Gesundheitszustand konnte die zuständige Bundespolizei am Abend keine weiteren Auskünfte geben.

Bundespolizei ermittelt und warnt

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Zum Beispiel ist völlig unklar, warum der Jugendliche auf den Kesselwagen gestiegen war. Die Bundespolizei weist darauf hin, dass Oberleitungen der Bahn 15.000 Volt führen. Das sei 65-mal mehr als in einer handelsüblichen Steckdose. Sich bereits in der Nähe der Oberleitung aufzuhalten könne tödlich enden.