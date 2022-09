Junger Mann klettert auf Waggon und erleidet Stromschlag

Auf dem Bahnhof in Schärding (Oberösterreich) ist am frühen Samstagmorgen ein junger Mann lebensgefährlich verletzt worden. Vermutlich stammt das Opfer aus Niederbayern, was aber zunächst noch abgeklärt werden muss, sagte ein Sprecher der Landespolizeidirektion Oberösterreich dem BR auf Nachfrage.

Mann kletterte auf Waggon - warum ist unklar

Der junge Mann war im Bahnhof von Schärding wohl auf einen abgestellten Waggon geklettert und ist dort mit der Oberleitung in Kontakt gekommen. Möglichweise sprang auch der Spannungsbogen auf ihn über.

Er wurde mit schweren Verbrennungen aufgefunden, die er sich bei dem Stromschlag zugezogen hatte. Ein Hubschrauber brachte den Schwerverletzten in eine Spezialklinik nach Wien. Sein Zustand ist laut einem Polizeisprecher sehr kritisch. Unklar ist auch, warum der Mann auf den Waggon gestiegen war.

Ähnlicher Fall mit zwei Todesopfern in Neustadt a. d. Donau

Mitte Juni hat es im Landkreis Kelheim einen ähnlichen Vorfall gegeben. Zwei Männer waren im Bahnhof von Neustadt an der Donau auf einen abgestellten Güterzug geklettert und hatten tödliche Stromschläge erlitten.