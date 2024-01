Lawinenabgang im Rappenalptal: Eine Person verunglückt

Am Sonntagmittag ging im Rappenalptal bei Oberstdorf eine Lawine ab, unterhalb der Enzianhütte auf der südlichen Seite des Tals in Richtung österreichischer Grenze. Das hat die zuständige Polizeieinsatzzentrale Schwaben Süd/West in Kempten dem BR bestätigt.

Eine Person verschüttet

Laut der Bergwacht Oberstdorf wurde von der Lawine eine Person aus einer Gruppe von vier Tourengehern von der Lawine erfasst und etwa 600 Meter weit mitgerissen. Trotz sofortiger medizinischer Versorgung konnte nur noch der Tod festgestellt werden, wie die Bergwacht auf Instagram mitteilte. Bereits zehn Minuten nach der Alarmierung waren die ersten Bergretter an dem Hang unterhalb der Enzianhütte vor Ort und konnten die verschüttete Person nach eigenen Angaben sofort orten.

Im Einsatz waren rund zwei Dutzend Rettungskräfte von Bergwacht, Hundestaffel, der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei sowie drei Rettungshubschrauber. Laut dem bayerischen Lawinenwarndienst gilt für die Allgäuer Alpen derzeit die niedrigste Lawinenwarnstufe.