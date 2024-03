DFB-Elf gegen die Niederlande: Folgt die nächste Zaubershow?

"Jetzt nachlegen" - das dürfte das Motto von Bundestrainer Julian Nagelsmann und der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach dem 2:0-Sieg in Lyon gegen Frankreich sein. Die Partie gegen den Vize-Weltmeister machte Mut, dass es endlich wieder aufwärts geht mit der DFB-Auswahl und dass sie rechtzeitig zur Fußball-EM im eigenen Land zu alter Form zurückfindet.

In Frankfurt am Main heißt der Gegner diesmal Niederlande. Die Mannschaft von Trainer Ronald Koeman schlug am Wochenende den deutschen EM-Gruppengegner Schottland mit 4:0. Das Team, in dem auch einige Bundesligaprofis stehen, will sich ebenfalls für die Europameisterschaft einspielen, wo sie in der schweren Gruppe D auf Frankreich, Österreich und den Sieger der Playoff-Begegnung Wales gegen Polen treffen werden.

DFB-Elf erstmals im pinken Trikot

Gegen die Niederlande läuft das DFB-Team erstmals in den pink-lila Trikots auf. Das neue Auswärtstrikot hat bei der Präsentation für viel Wirbel und Diskussionen unter den Fußballfans gesorgt. Mittlerweile erweist sich Shirt als echter Hit bei den Fans. Es legte den besten Verkaufsstart für ein deutsches Auswärtstrikot jemals hin.