Landwirtschaftliche Stoffstrombilanz: Beitrag zum Umweltschutz?

Marco Hüttner ist Landwirt in Wört bei Dinkelsbühl in Mittelfranken. Momentan steht bei ihm die Ernte der Gerste an. Das Stroh, das dabei übrigbleibt, verkauft er an einen benachbarten Betrieb. Klingt nach einem einfachen Geschäft – ist es aber nicht. Denn alles, was Nährstoffe enthält, wie zum Beispiel das Stroh, muss er dokumentieren: Er ist dazu verpflichtet, eine Stoffstrombilanz zu machen. Marco Hüttner muss also belegen können, wie viel Stroh er verkauft hat und welche Nährstoffe seinen Betrieb damit verlassen.