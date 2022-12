BR-Datenanalyse: Konstant hohe Nitratwerte in Bayern

Bei den "roten Gebieten" in Bayern gibt es seit vielen Jahren Streit darüber, ob sie zu groß oder zu klein sind – und ob ausreichend Nitrat-Messstellen vorhanden sind, um die Einteilung für die Landwirte nachvollziehbar zu machen. Denn für sie heißt es: Liegen die Felder in einem roten Gebiet, darf nicht mehr so viel gedüngt werden und es gibt weitere Auflagen – zum Beispiel mehr Abstand zu Gewässern beim Düngen. Ziel des Ganzen: weniger Nitrat im Grundwasser. Doch Auswertungen von BR Data zeigen: Es tut sich wenig.

Entscheidend: Der Messwert für Nitrat

In vielen Regionen Bayerns bleibt der Nitratwert konstant hoch oder steigt sogar. Beispiel: eine Messstelle in Schwandorf in der Oberpfalz. 2007 wurde dort ein Nitratwert von knapp 70 Milligramm pro Liter ermittelt – der gesetzliche Grenzwert liegt bei 50 Milligramm. 2021 lag der Wert an derselben Stelle bei 110 – er stieg als um rund 50 Prozent gegenüber 2007. Dazwischen wurde mehrmals an der Düngeverordnung geschraubt – die roten Gebiete in Bayern wurden mal größer, dann wieder kleiner – gebracht hat es offenbar wenig.