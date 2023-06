Neue Düngeregeln: Deutschland entgeht Millionenstrafe der EU

Ein seit Jahren andauernder Streit zwischen Brüssel und Berlin ist beigelegt. Deutschland hatte lange nicht genug gegen Nitrat im Grundwasser getan - und ist nun knapp einer saftigen Strafe der EU entgangen. Wie eine Sprecherin der EU-Kommission der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag bestätigte, stellte die Behörde ein entsprechendes Verfahren gegen die Bundesrepublik ein. Am Mittwoch waren in Berlin neue Düngeregeln auf den Weg gebracht worden.

Zur BR-Datenanalyse: "Konstant hohe Nitratwerte in Bayern"

Nitratbelastung: Neues Düngegesetz soll Verursacherprinzip anwenden

Mit dem Entwurf des neuen Düngegesetzes will Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) den Grundstein für verlässlichere Düngeregeln zum Schutz von Gewässern und Klima legen. Laut Özdemir soll dabei das Verursacherprinzip angewendet werden. Wer durch Überdüngung das Wasser belaste, werde in die Pflicht genommen. Wer Wasser schütze werde entlastet, so der Grünen-Minister. Bundestag und Bundesrat müssen dem Gesetz noch zustimmen, das in diesem Jahr in Kraft treten soll.