Landtagswahl: FDP wählt Martin Hagen zum Spitzenkandidaten

Die bayerische FDP hat wie erwartet ihren Landes- und Fraktionschef Martin Hagen zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2023 gekürt. Der 41-Jährige erhielt beim Landesparteitag im oberpfälzischen Amberg 89 Prozent der Stimmen. Hagen war der einzige Kandidat – im Vorfeld hatten ihn Landesvorstand und Landtagsfraktion einstimmig nominiert.

Hagen: CSU "sicherlich keine Freiheitspartei"

Die Landtagswahl werde kein Spaziergang, sagte Hagen in seiner Bewerbungsrede. "Wer in Bayern zur FDP geht, der macht es sich nicht einfach." Sein Ziel sei es, auch im Freistaat Regierungsverantwortung zu übernehmen. Es gehe darum, Bayern freier, moderner und erfolgreicher zu machen. "Ich bin weiter überzeugt, dass das Beste nicht hinter uns liegt, sondern vor uns."

Hagen attackierte die bayerische Staatsregierung, attestierte CSU und Freien Wählern "schweres Versagen" beim Ausbau von erneuerbaren Energien und Stromtrassen. Die CSU habe zudem in der Corona-Krise die schärfsten Einschränkungen durchgesetzt, sei "sicherlich keine Freiheitspartei". Die massive Kritik von CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder sowie anderen Mitgliedern der Staatsregierung an der Ampel-Bundesregierung wies Hagen zurück. Landespolitik müsse mehr sein, als immer nur mit dem Finger nach Berlin zu zeigen: "Bayern braucht Macher und keine Meckerer."

Kritik auch an Habeck: "Alles erstunken und erlogen"

Der FDP-Landeschef kritisierte auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne): In der Debatte um die Verlängerung der Atomkraft habe man von Habeck ein halbes Jahr lang nur Ausreden und Ausflüchte gehört: "Alles erstunken und erlogen." Hagen verteidigte, dass seine Partei im Bund langfristig an der Schuldenbremse festhalten will: "Wir wollen Kindern Chancen vererben und keine Schuldenberge."

Zum Auftakt seiner Rede bemühte Hagen ein Zitat von FDP-Urvater Hans-Dietrich Genscher: "Keine Macht der Welt kann Menschenwürde und Freiheit auf Dauer stoppen." Der bayerische Landesvorsitzende betonte die Solidarität seiner Partei mit den Protestierenden im Iran – und mit der Ukraine, die im Krieg gegen Russland "auch die Sicherheit Europas" verteidige.

BR-BayernTrend: FDP zuletzt unter fünf Prozent

Aktuell stellt die bayerische FDP die kleinste Oppositionsfraktion im Landtag. Mit 5,1 Prozent gelang der Wiedereinzug in den Landtag vor gut vier Jahren denkbar knapp. Die Ausgangslage für die Landtagswahl im kommenden Jahr ist nicht ganz einfach: Im jüngsten BR-BayernTrend landeten die Liberalen mit drei Prozent unter der Fünf-Prozent-Hürde. Seit gut einem Jahr regiert die FDP auf Bundesebene zusammen mit SPD und Grünen – in einem für die Partei ungewohnten Ampel-Bündnis.

Am Mittag befasst sich der Parteitag der bayerischen FDP mit dem Dringlichkeitsantrag des Parteivorstands, der die inhaltlichen Schwerpunkte des Wochenendes setzen soll. Darin fordert der Landesvorstand für Deutschland und Bayern mehr Eigenständigkeit bei der Energieversorgung, bei Lieferketten oder bei kritischer Infrastruktur wie Häfen oder 5G-Mobilfunk.

Im Antrag heißt es: "Zu lange haben wir uns abhängig gemacht von russischem Gas, chinesischem Wachstum und amerikanischer Sicherheitspolitik." Und weiter: "Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine zwingt uns, diese Blauäugigkeit der letzten 16 Jahre zu beenden." Bayerns FDP-Spitze plädiert in ihrem Antrag erneut dafür, auch in Deutschland Erdgas durch Fracking zu gewinnen – etwa in Holzkirchen bei München.