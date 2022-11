Corona: Bayern hebt Isolationspflicht zum 16. November auf

Wer in Bayern lebt und einen positiven Coronatest hat, muss sich schon bald nicht mehr isolieren. Ab dem 16. November gibt es keine Isolationspflicht mehr. Die Gesundheitsminister von Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Schleswig-Holstein wollen diesen Schritt gemeinsam gehen. Aus ihrer Sicht braucht einen neuen Umgang mit der Pandemie, man befinde sich am Übergang zu einer Endemie.

Masken- statt Isolationspflicht für Corona-Positive

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sagte dem BR, man befinde sich in einer neuen Phase der Pandemie. "Deshalb gehen wir jetzt diesen wichtigen Schritt für einen eigenverantwortlichen Umgang mit Corona voran. Wir planen, die Isolation, so wie sie jetzt ist aufzuheben, allerdings weitere Schutzmaßnahmen beizubehalten, zum Beispiel auch bei vulnerablen Gruppen. Konkret gesagt: Wer krank ist, soll in Zukunft zuhause bleiben, und andere, die positiv getestet sind, müssen halt eine Maske aufsetzen außerhalb ihrer Wohnräume." Man stütze sich bei dieser Lockerung auf die Meinung der Landesämter und vieler Experten.

Statt einer Isolationspflicht wollen die Länder künftig auf Schutzmaßnahmen setzen. Heißt: Für positiv getestete Personen könnte dann eine begrenzte Maskenpflicht gelten. Details werden derzeit ausgearbeitet. Bislang müssen in Deutschland positiv Getestete für fünf bis zehn Tage in die Isolation - je nach dem, ob und wie lange sie Symptome haben.

Österreich als Vorbild - Lauterbach sieht keine Gründe für Ende der Isolationspflicht

Die Bundesländer berufen sich auf die Erfahrungen von Nachbarländern. "Wir orientieren uns dabei vor allem an Nachbarn im Ausland zum Beispiel an Österreich bei diesen Regelungen, die wir jetzt treffen", sagte Holetschek dem BR. Dort gibt es seit dem 1. August keine Isolationspflicht mehr. Die Absonderung und Quarantäne sind dort inzwischen freiwillig, Infizierte müssen allerdings eine FFP2-Maske tragen.

Zurückgehende Infektionszahlen, eine wirksame Schutzimpfung, eine Basisimmunität innerhalb der Bevölkerung von mehr als 90 Prozent, in der Regel keine schweren Krankheitsverläufe sowie wirksame antivirale Medikamente rechtfertigten aus Sicht der Länder, diesen Schritt zeitnah zu gehen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte erst kürzlich dagegengehalten, er sehe "keine epidemiologischen Gründe" für ein Ende der Isolationspflicht.