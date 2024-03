Landkreis Haßberge will wild lebende Katzen kastrieren

Der Landkreis Haßberge will mit einer Katzenschutzverordnung die große Zahl frei lebender Katzen und die dadurch bedingte Verbreitung von Krankheiten eindämmen. Laut Landratsamt sollen einerseits wild lebende Katzen ohne Halter gefangen, markiert, registriert und kastriert werden. Andererseits müssen alle Katzenbesitzer in den betroffenen Gemeinden ihre Tiere konsequent markieren und registrieren, damit sie bei Freigang außerhalb des Wohnbereichs nicht fälschlicherweise für frei lebend gehalten und möglicherweise kastriert werden.

Hotspots: Aidhausen, Haßfurt, Knetzgau

Nach Angaben des Landratsamts steigt die Anzahl der Katzen jährlich an, so dass es sehr große, lokal begrenzte Katzenkolonien ohne verantwortliche Halter gebe. Auf Nachfrage von BR24 nannte das Landratsamt Haßberge die Gemeinde Aidhausen als Beispiel, die sei ein "Hotspot". In den Jahren 2020 bis 2022 seien dort 24 wild lebende Katzen gefangen worden. Dies höre sich zwar nach wenig an, aber jede dieser Katzen könne zwei Würfe im Jahr mit jeweils drei Kätzchen haben. Damit könnten aus einer Katze innerhalb eines Jahres sieben Katzen werden. Nach zwei Jahren könnten sich die 24 Aidhausener Katzen somit bereits auf mehrere hundert Katzen vermehrt haben.

In Haßfurt und in Knetzgau verhalte es sich ebenso. Da sich niemand um die Pflege solcher wild lebenden Katzen kümmere, seien vermehrt Erkrankungen und Parasitenbefalle in den Kolonien beobachtet worden. Dadurch müssten die erkrankten Tiere oft erheblich leiden und würden mitunter qualvoll verenden. Und es stelle zudem ein erhebliches Risiko für gehaltene Katzen mit Freigang dar, da die sich bei Kontakt mit den frei lebenden Katzen mit diversen Krankheiten und Parasiten infizieren könnten. Die Verordnung soll daher auch gehaltene Katzen schützen.

Freigängerkatzen werden unkastriert wieder freigelassen

Durch das Einfangen, Registrieren und Kastrieren der wild lebenden Katzen könne zum einen deren Population besser im Blick behalten und zugleich aber auch deren Vermehrung reduziert werden. Die für Halter von Freigängerkatzen in den betroffenen Kommunen vorgesehene Markierungs- und Registrierungspflicht der Katzen diene dazu, Katzen mit Freigang von tatsächlich komplett frei lebenden Katzen unterscheiden zu können. Das Landratsamt geht davon aus, dass bei den Fangaktionen auch Freigängerkatzen eingefangen werden, das lasse sich "leider nicht vermeiden". Dank Markierung und Registrierung gehaltener Katzen könnten solche irrtümlicherweise gefangenen Katzen identifiziert und ohne Kastration unverzüglich wieder freigelassen werden.

Katzenhalter müssen Katze markieren und registrieren lassen

Bis zum Inkrafttreten der Verordung am 15. September 2024 haben Katzenhalter noch Zeit für die Markierung und Registrierung. Bei reinen Hauskatzen ohne Freigang besteht laut Landratsamt hingegen kein Handlungsbedarf. Die Verordnung gilt für die Stadt Haßfurt, die Gemeinden Aidhausen, Bundorf mit Stöckach und Neuses, Wonfurt mit Dampfach und Steinsfeld, Knetzgau, Riedbach, Oberaurach, Theres und Burgpreppach sowie für Schönbach (Gemeinde Ebelsbach) und Eichelsdorf (Stadt Hofheim).

Kommunen können Fangaktion anfordern

Diese Kommunen können dann ab 15. September eine Fangaktion anfordern, wie das Landratsamt auf Anfrage von BR24 mitteilt. Durchführen sollen diese dann Tierschutzinitiativen im Auftrag des Landratsamts. Die Kosten müsstendie Gemeinden teilweise selbst tragen, zum Teil sollen sie auch durch einen bayerischen Förderfonds gedeckt werden. Auch Tierschutzinitativen würden die Aktionen teilweise mitfinanzieren. Der Erfolg der Verordnung solle dann zunächst drei Jahre beobachtet werden, bevor über weitreichendere Mittel nachgedacht werde, so das Landratsamt.