Homo Sapiens raus! Heimspiel für Greser und Lenz

Achim Greser stammt aus Lohr, Heribert Lenz aus Schweinfurt. Seit fast drei Jahrzehnten leben sie in Aschaffenburg. Quell ihrer Inspiration ist das tagesaktuelle Nachrichtengeschehen und die Sichtweise darauf in der Gesellschaft. Und wo könnte man diese besser greifen als in der Kneipe? Das Kult-Wirtshaus Schlappeseppel in der Aschaffenburger Altstadt spielt eine große Rolle für die beiden Karikaturisten, sagt Heribert Lenz. "Es war tatsächlich so, dass dieses Wirtshaus hier gelockt hat, weil es richtig so ein schönes Bierhaus ist. Als Nachrichtenumschlagplatz und für Klatsch ist das wirklich großartig."

An den Tischen wird über große und kleinere Themen gestritten und philosophiert. Ein gefundenes Fressen für die beiden Zeichner. "Sowas hier hat schon Tempelcharakter und es ist auch eine öffentliche Arena. Man kann das auch philosophisch hochtreiben und ihm huldigen in der Weise, dass man sagt, dass das die letzte demokratische Instanz noch ist. Also zumindest aus der analogen Zeit", sagt Achim Greser. Und nicht zuletzt aus dieser demokratischen Instanz heraus entstehen die besten Pointen für die Karikaturisten – natürlich auch abhängig vom Thema. Ganz grundsätzlich gelte, "je brenzlicher das Thema ist, umso angeregter ist es für uns und für unserer Arbeit", sagt Greser. "Krieg, Seuche, sowas: Nix wie her damit. Da fällt einem weitaus mehr ein als bei einer Rentenreform-Debatte oder Vergleichbares."

Die bekannte Bierdeckel-Edition ist auch Teil der Ausstellung

Das Kult-Gasthaus Schlappeseppel war auch die Wiege für die Bierdeckel-Edition für eine bekannte Aschaffenburger Biermarke. Sie sind auch Teil der Greser und Lenz-Ausstellung. Die Bierdeckel zeigen bissig-ironische Szenen aus dem Alltag – seit mittlerweile 20 Jahren. Sie sind zu beliebten Sammlerstücken für die Kneipengänger in der Region geworden. Ein Teil ihres Schaffens, auf den beide Künstler durchaus stolz sind, erzählt Lenz. "Wir haben den Werbe-Chef, der immer wieder hier vorbeikam, angesprochen, er soll mit seinem Chef reden, wir wollen das machen. Das hat dann irgendwann geklappt. Das war großartig, weil wir jetzt immerhin Auflagen-Millionäre sind, was Bierdeckel anrührt."