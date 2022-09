Krank und unterernährt: Zu viele Katzen in den Tierheimen

Bereits seit einiger Zeit haben viele Tierheime mit großem Andrang zu kämpfen. Auch in der Region um Ingolstadt sind die Tierheim voll. Derzeit sind vor allem die Katzen ein Thema: "Wir sind proppenvoll mit Katzenmüttern und Kitten", sagt ein Mitarbeiter aus Ingolstadt. Ähnlich sieht es auch in Pfaffenhofen und Neuburg aus.

Tierheime fordern Kastration der Katzen

Die Mitarbeiter des Tierschutzvereins in Pfaffenhofen rufen die Besitzer dazu auf, ihre Tiere kastrieren zu lassen - sowohl die männlichen, als auch die weiblichen. Denn gerade in ländlichen Regionen vermehren sich die Katzen auf Bauernhöfen sehr schnell. Oft leiden sie an Mangelernährung und Krankheiten und kommen dann ins Tierheim.

In Ingolstadt zahlt das Tierheim jährlich mehrere tausend Euro für die Kastration von Katzen. Auch in Neuburg wünschen sich die Mitarbeiter, dass mehr Menschen ihre Haustiere kastrieren lassen würden: "Eine Kastrations- oder Chippflicht wäre hilfreich", meint eine Mitarbeiterin. Solche Verordnungen gibt es bereits in einigen Bundesländern.

Suche nach Besitzern kostet Zeit, Weitervermittlung läuft schleppend

Eine Katzenschutzverordnung gibt es in Bayern nur in der Gemeinde Laufen im Berchtesgadener Land - ab Februar 2023. Gekennzeichnete Tiere könnte man zumindest schnell und unkompliziert wieder zurückgeben, sagt die Mitarbeiterin aus Neuburg. Oft seien sie viele Stunden damit beschäftigt, die Besitzer der offensichtlich entlaufenen Tiere zu suchen: "Wir hängen Plakate auf, suchen über Facebook oder laufen die Straßen ab. Das kostet viel Zeit." Täglich kämen in Neuburg kranke Katzen, trächtige Tiere und entsorgte Babys an. Und die Weitervermittlung läuft nur schleppend.