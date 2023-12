Forderung nach einheitlicher Kastrationspflicht wird lauter

Lange unbemerkt nisten sich heimlich bei Waldkirchen im Landkreis Freyung-Grafenau Katzen bei Thomas Schlabschi und seiner Frau ein. Drei große und vier kleine Kätzchen fühlen sich hier ganz zu Hause – wem sie gehören ist nicht bekannt. Klar ist aber: Den Kleinen muss geholfen werden, sonst überleben sie nicht.

Katzen schon im Sommer "in flagranti" erwischt

Entdeckt hat die Familie die Katzen schon im Sommer, in flagranti bei der Paarung. "Da war auch schon die Befürchtung, dass der Besitzer der Katzen ungewollt Nachwuchs bekommt. Dass wir das dann werden sollten, war uns zu dem Zeitpunkt nicht klar", so Thomas Schlabschi.

Doch: Wie soll mit den Katzen umgegangen werden? Wohin mit ihnen? Und: Was tun, dass es beim nächsten Wurf nicht noch mehr werden?

Kein Platz mehr für neue Katzen

Unterstützt wurde die Familie von der Katzenhilfe Passau. Die vier Kätzchen sind nun vorerst in der "Villa Maunz" untergebracht, bis sie vermittelt werden können. Hier engagieren sich 30 Ehrenamtliche für mindestens genauso viele Katzen.

Die meisten Katzen in der "Villa Maunz" kommen von Leuten, die Katzen gefunden haben oder die ihre eigenen Katzen nicht mehr wollen. Es sind aber auch Tiere dabei, die das Team selbst gerettet hat. Doch in Passau – wie in nahezu jedem anderen Tierheim – ist einfach kein Platz mehr.

"So schlimm war die Lage noch nie"

Das bestätigt auch Gerlinde Michael, die Leiterin der Katzenhilfe. Seit 40 Jahren engagiert sie sich im Tierschutz, doch "so schlimm wie in diesem Jahr war die Lage noch nie". Was sie – und auch andere – fordern und entlasten würde, wäre: die sofortige Kastrations- und Kennzeichnungspflicht von Katzen in ganz Bayern oder gar Deutschland.